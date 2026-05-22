限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
人人都能當導演 台南影像人才培訓邀民眾用鏡頭留住在地故事
南市社區影像記錄人才培訓班，提供攝影知識技巧。（台灣南方影像學會提供）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕在影像與聲音交織的時代，如何重新聆聽一座城市？台南市「2026年社區影像記錄人才培訓班」，即日起開放報名，邀請民眾成為家鄉記錄者，以鏡頭與聲音捕捉台南的人情風景，譜寫屬於土地的動人故事。
專題創作階段，分組外拍實作。（台灣南方影像學會提供）
南市府新聞處表示，隨著數位媒體發展，影像創作門檻降低，人人都有機會成為城市故事的記錄者。回顧2025年培訓班成果，學員透過作品呈現台南多元樣貌，包括《最好的安排》記錄算命師對人生的體悟、《印夏台南》描繪外籍學生異鄉生活心境、《老伴》細膩呈現家庭情感，以及《廟語如珠》記錄文化導覽志工投入地方文化的熱情。
請繼續往下閱讀...
這些作品有的關於信仰、有的關於遷移，也有聚焦日常生活微光，透過影像保存逐漸流逝的人事景物，讓每段生命故事被更多人看見，也成為台南共同記憶的一部分。
剪輯概論課堂，學員實務操作。（台灣南方影像學會提供）
新聞處指出，學員將透過實地踏查與深度訪談，學習影像敘事與人物紀錄技巧，從地方技藝、社區變遷到家庭記憶，都能轉化為公共文化內容。完成作品後，還將安排於南市有線電視第3公用頻道首播，讓更多民眾看見在地故事。
今年社區影像記錄人才培訓班課程自6月13日至8月16日，每週三晚間及週六全天上課，歡迎年滿18歲、對台南在地文化與影像創作有興趣民眾報名，即日起至5月30日截止，詳情可洽台灣南方影像學會。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應