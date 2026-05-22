文學變遊戲！台文館徵數位腳本 邀玩家走進人生選擇題

2026台灣文學數位遊戲腳本徵選，即日起至8月16日。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文學不只閱讀，還能變成遊戲！國立台灣文學館舉辦「2026台灣文學數位遊戲腳本徵選」，即日起開放報名至8月16日，邀請創作者以遊戲敘事與互動體驗重新詮釋台灣文學作品與館藏內容，讓玩家在遊戲中感受文學魅力。

台文館表示，為吸引更多年輕世代接觸台灣文學，今年徵選以「作家與文學文本」、「館藏文物」及「展覽主題」3大方向為核心，並結合預計於2026至2027年推出的文學特展「人生大富翁（暫名）」，鼓勵創作者從人生選擇與生命歷程出發，透過角色成長、事件遭遇與情感抉擇等機制，將文學文本、歷史故事與時代議題轉化為互動式體驗。

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此次徵件也鼓勵結合台灣文學獎「金典獎」、228事件相關文本，以及高中教材與大學通識課程內容，引導玩家重新思考歷史記憶、社會處境與人生價值。作品不限遊戲載體與類型，包含敘事、解謎、角色扮演、卡牌與冒險等形式，並特別鼓勵適合展覽與教育推廣的互動設計。

獎項設有金獎1名5萬元、銀獎1名2萬元、銅獎1名1萬5000元，另有佳作3至5名。台文館自2018年辦理徵選以來，已累積超過550件腳本，並推出《夢獸之島》、《1940》、《Story Breaker》等文學數位遊戲。

此外，台文館也將於6月14日在台南本館、7月4日於台北台灣文學基地悅讀館舉辦徵選說明會，邀請創作者交流文學遊戲創作的更多可能。

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