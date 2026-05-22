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紙風車魔法再臨高雄 《巫頂環遊世界》紅毛港登場

2026/05/22 15:13

深受大小朋友喜愛的「紙風車劇團」再度回歸紅毛港文化園區，30日帶來經典劇碼《巫頂環遊世界》。（文化局提供）深受大小朋友喜愛的「紙風車劇團」再度回歸紅毛港文化園區，30日帶來經典劇碼《巫頂環遊世界》。（文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕深受大小朋友喜愛的「紙風車劇團」又來高雄了！繼去年國慶日在紅毛港文化園區演出大受好評後，劇團將於30日（六）晚上7點再度回歸園區，帶來經典劇碼《巫頂環遊世界》，當天園區更推出入園門票一律49元、文化遊艇買2送1等多重好康，邀請全台爸媽帶孩子一起來港邊追「巫婆」、看大船、玩童玩。

高市文化局長王文翠表示，市府一向重視兒童文化體驗，這次特別安排深受歡迎的紙風車經典角色「巫頂」帶領親子同樂，希望透過表演藝術與紅毛港文史場域的結合，讓民眾在港灣夜色下享受優質兒童劇的同時，也能深度走進高雄港的重要歷史場景。

本次登場的《巫頂環遊世界》將帶來〈牛蛙愛唱歌〉、〈小芬小蓮海底歷險記〉等4段充滿想像力的奇幻故事，融合音樂、舞蹈與偶戲，並規畫角色近距離互動。除了晚間的劇場盛宴，當天上午11點起，園區也率先由高雄市紅毛港文化協會舉辦「環遊世界童樂會」，現場包含復古柑仔店體驗、童玩彩繪、免費魚丸湯，以及當日限定的闖關戳戳樂。

為方便民眾前往，文化局當天規劃了免費接駁公車往返捷運小港站與園區，文化遊艇也祭出超值優惠，凡於棧貳庫購買2張大人來回全票，即可免費帶1名12歲以下兒童搭乘，大港巡航更享有雙人同行第2位只要199元的超殺折扣，歡迎民眾把握機會，白天吹海風看大船、玩闖關，夜晚享受紙風車的魔法魅力，度過充實的藝術童趣時光。

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