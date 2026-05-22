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雙城藝術接力 台南×熊本共構當代記憶場域

2026/05/22 16:17

「雙城計」接力展，啟動台南與熊本的當代藝術對話。（南美館提供）「雙城計」接力展，啟動台南與熊本的當代藝術對話。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館推出「雙城計：台南×熊本台灣當代藝術接力展」，串聯台南與日本熊本，開啟當代藝術跨國對話新路徑。展覽邀集楊茂林、林鴻文與常陵3位台灣當代藝術家參與，以聯展形式於台南率先展出，並預計於2027年延伸至日本熊本市現代美術館，逐步形塑跨地域、跨時間的藝術接力。

這項展覽由獨立策展人黃德馨策劃，以「城市」為節點、「時間」為軸線，從台南與熊本兩地的文化紋理出發，探討作品在不同城市之間移動、轉譯與再生的可能性。策展核心不僅在於作品展示，更著重於藝術如何在不同文化場域中產生回應與變異，使展覽本身成為1個持續發展的敘事結構。

「雙城計：台南×熊本台灣當代藝術接力展」將展至9月27日。（南美館提供）「雙城計：台南×熊本台灣當代藝術接力展」將展至9月27日。（南美館提供）

3位藝術家分別以各自語言回應當代處境。楊茂林融合神話、漫畫、流行文化與歷史符號，構築出文化混種的視覺系統，在多重符號交錯之間探問身分與自我認同的流動性；林鴻文以色層、線條與空間關係建構感知場域，作品不依賴敘事，而是在觀看之中引導觀者感受時間與情緒的微妙變化；常陵則以數位影像與擬似場景切入「假性現實」議題，透過難以辨識真偽的畫面結構，反思媒介如何重塑記憶與現實的邊界。

南美館表示，策展團隊透過在台南與熊本的實地觀察，使展覽與城市脈絡緊密連結。台南在古蹟與日常生活交織之間累積出層次豐富的文化紋理，而熊本則在震後重建的過程中展現出斷裂與修復並存的城市樣貌。兩座城市皆在歷史與當代交錯中持續生成新的文化意義，使「記憶」不再是過去的殘留，而是持續被觀看、被再詮釋的動態過程。

「雙城計：台南×熊本台灣當代藝術接力展」即日起展出至9月27日止。

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