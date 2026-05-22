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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

以台式油蔥、川味麻辣及黑麻油香為端午佳節增添風味 大地酒店限量推出手工風味粽

2026/05/22 19:00

大地酒店今年端午推出3款限定手工風味粽。（大地酒店提供）大地酒店今年端午推出3款限定手工風味粽。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕只要一滴黑麻油的極致噴香，就讓端午佳節更有味道！北投大地酒店迎端午推出3款限定手工肉粽，透過食材搭配與風味層次，將粽子提升為節慶餐桌主角。對應不同饕客的飲食喜好，從經典台式油蔥、川味麻辣到溫潤麻油香氣，3款手工風味粽即日起至6月10日，限時限量72折起。

北投大地酒店表示，3款手工風味粽各有特色，其中，麻油菌菇松阪粽為台式麻油風味粽，使用竹葉包裹，呈現更貼近傳統節令的清香。風味基底來自黑麻油與老薑煸出的薑麻油，搭配雞汁提鮮，讓整體香氣溫潤厚實。此款肉粽以鮮香爽口的菌菇和油潤脆彈的松阪肉為主要食材，鈕扣菇、猴頭菇與栗子則帶出多層次口感，這款肉粽集麻油香、薑香、脂香為一體，再由菌菇鮮味畫龍點睛，堆疊出質樸與具有溫度的風味，一顆肉粽就能傳香千里。

大地麻油菌菇松坂粽（左）與川味麻辣鮑魚粽。（大地酒店提供）大地麻油菌菇松坂粽（左）與川味麻辣鮑魚粽。（大地酒店提供）

川味麻辣鮑魚粽以麻辣味型為核心，選用荷葉包裹，讓辛香氣息與米香彼此融合。辣感溫潤於舌尖，以花椒油與油辣子鋪陳香氣，使麻、辣、鮮、香層次分明卻又巧妙互相搭配。主要食材以一整顆鮑魚搭配澎湖花菜乾、鈕扣菇與蓮藕等食材，花菜乾與蓮藕呈現不同程度的風土滋味與爽脆口感，鮑魚則延伸海味鮮度，口味與口感在每一次咀嚼中都具有味蕾上絕妙的記憶點。

大地海陸雙珍粽單顆重約1.1公斤，適合多人共享。（大地酒店提供）大地海陸雙珍粽單顆重約1.1公斤，適合多人共享。（大地酒店提供）

此外，以台式傳統油蔥風味為基底的大地海陸雙珍粽，單顆重約1.1公斤，除了送禮澎派有份量之外，更適合家庭共享。主要食材將大地酒店經典菜色「稻香大地牛」切片包裹其中，結合數顆鮑魚、鈕扣菇、蓮子等食材，用料不手軟，呈現鮮甜海味、牛肉香氣交織的豐富口感，再搭配香菇絲與開陽提鮮，使整體香氣更具深度。更多相關內容詳詢大地酒店官網。

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