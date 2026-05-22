從日出到極光、編竹到採果、八家將到芭蕾舞 攝影名家師生聯展題材包羅萬象

張萬興師生聯展集結73件精采的攝影作品，在歸仁文化中心登場。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣攝影家交流協會副理事長張萬興專業掌鏡逾40年，巡迴演講、定期授課，桃李遍地，首度舉辦師生聯展，共73件作品，題材包羅萬象，從雲海、日出到銀河、極光，以及荷花、梅花、櫻花、鳳凰花，還有打草繩、編竹盾、採鳳梨，甚至是八家將、芭蕾舞，更遠赴北海道追焦毛腿魚鴞等珍稀鳥類，無所不拍，內容涵蓋自然、人文、產業，加上街頭紀實等，透過畫面，捕捉瞬間的感動，精采呈現，今天正式登場。

張萬興遠赴北海道，拍到了啄食的毛腿魚鴞，成功捕捉珍貴的瞬間。（記者吳俊鋒攝）

張萬興「揹著相機趴趴走」師生聯展在台南歸仁文化中心第一畫廊登場，活動持續至6月14日，共34人發表作品，以國內風情為主，也有海外旅遊的精彩記錄，學員們透過不同視角觀察世界，藉由鏡頭訴說故事，從豐富、多元的題材中，看到了對藝術的創意與熱情，希望與民眾分享攝影的魅力。

請繼續往下閱讀...

張萬興師生聯展在歸仁文化中心登場，73件攝影作品。（記者吳俊鋒攝）

70歲的張萬興，常應邀巡迴各縣市演講，推廣攝影藝術，也定期在南關社大開班授課，長達18年，帶著學員走遍各地，拍晨曦、彩竹、月世界、鳳凰樹、甜根子草，更深入山區，尋訪即將消失的古厝，為破舊的老建築留下最後身影，透過鏡頭，記錄真實生活，也見證歷史片刻。

張萬興師生聯展中，也有學員從冰島帶回來的極光作品，相當精采。（記者吳俊鋒攝）

張萬興指出，有學員遠赴冰島，透過廣角鏡頭，將美麗的極光畫面帶回來，他也前去日本北海道，在零下15度的嚴寒氣候下，從晚間至清晨，苦守逾9小時，終於拍到了毛腿魚鴞啄食的珍貴瞬間，73件聯展作品，都有屬於自己的精彩故事與花絮，值得大家來品賞。

為了首次的師生聯展，張萬興更特地排版，印製畫冊。（記者吳俊鋒攝）

張萬興強調，系列作品中，還有精采的花、鳥生態，以及懷舊的人文產業，如爆米香、打草繩，他認為攝影是一場以鏡頭探索生活、發現美好的旅程，透過聯展，看到了大家的專業技巧，以及獨特的觀察力，體現教學相長的成果。

歸仁文化中心主任洪琬怡提到，希望藉由張萬興的師生聯展，讓更多民眾看到攝影創作的多樣風貌，鼓勵大家勇於拿起相機，記錄身邊每個值得珍藏的瞬間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法