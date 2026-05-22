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這個醬學起來 就能在家做出好吃日式串燒

2026/05/22 18:00

（台灣廣廈提供）（台灣廣廈提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕很多人去日本旅行，總念念不忘日本好吃的串燒，台灣廣廈有聲圖書公司出版的《屋台：第一本「日本路邊攤」繪典！深入最接地氣的街頭飲食文化，復刻52種定番美食》，書中介紹了日本屋台（路邊攤）的各種美味，其中也將串燒的靈魂所在「燒鳥醬汁」公開，學會了這道醬汁做法，在家也能做出美味的串燒。

燒鳥醬汁：以製作分量200毫升為例，需準備醬油150毫升、清酒120毫升、味醂5大匙、砂糖3大匙、雞湯粉1/2小匙或雞湯塊半塊。

將所有材料倒進鍋內，放在火源上。

煮滾的過程中持續攪拌，使砂糖溶解於醬汁中，沸騰後以小火續煮約15分鐘，直到如糖漿般濃稠。完成後的醬汁可裝瓶冷藏一個星期。

雞肉串燒做法，建議以炭火燒烤，以帶出串燒的獨特風味。將雞肉（或蔬菜）切成一口大小，以便食用。將肉塊插上竹籤，直火燒烤肉串。木炭會賦予雞肉一絲煙燻味。

在燒烤過程中，反覆將肉串浸入燒鳥醬汁（或是用刷子塗抹）。烤好時，也可以改用鹽來調味，以替代最後一次刷醬汁。

雞肉可以換成香菇、雞皮、雞肉丸、豬肉或是加上大蔥一起烤。

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