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深化台法教育與文化連結 2026「法國生活節在高雄」盛大開幕

2026/05/22 21:27

2026「法國生活節在高雄」今晚盛大開幕。（高市府提供）2026「法國生活節在高雄」今晚盛大開幕。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2026「法國生活節在高雄」今（22）日晚於衛武營國家藝文中心開幕，高雄市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、外交部政次吳志中等人共同開啟這場台法年度盛事。陳其邁表示，今年市府第三度與法方合作，首度移師衛武營並擴大規模，希望持續深化高雄與法國在藝文、教育及經貿等領域的全面合作。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，「法國生活節在高雄」邁入第三年，已成為高雄每年度最重要的國際品牌活動之一。今年活動多元升級，規劃了戶外電影、法國小鎮、思辨夜市、法式主廚秀、快閃餐廳、波麗露舞蹈工作坊；也響應2026年世界盃足球賽，特別規劃足球闖關賽及廣受好評的法式滾球體驗。此外，活動期間更安排3天播映12部法國經典電影，讓台法文化交流更貼近市民。

開幕式國際貴賓雲集，包括歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）、印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande）、美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）等駐台機構代表皆出席參與。

陳其邁致詞時表示，「法國生活節在高雄」不僅讓台法文化互動更加緊密，也持續拓展雙方在經貿與教育等領域的合作。在市府與法方共同推動下，「高雄市法國國際實驗教育機構」將於今年9月正式開學，成為台法教育交流的重要里程碑。

法國在台協會主任龍燁指出，高雄是半導體產業重鎮，且有多間優秀的高等教育機構，盼持續深化與高雄的合作，相信隨著9月高雄市法國國際實驗教育機構開學，將能落實加深法國與高雄的連結。

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