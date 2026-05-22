音樂會中場休息長達60分鐘！柏林愛樂鋼琴四重奏台南演出 加入慢活市集餐車

柏林愛樂鋼琴四重奏今日抵台接受媒體聯訪。鋼琴家葛羅（左起）、小提琴家埃斯納歐拉、中提琴家韓特、大提琴家韋柏。（牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由MNA牛耳藝術攜手台南市政府文化局主辦的「柏林愛樂鋼琴四重奏｣音樂會，將在明日上午11時半，在台南文化中心演藝廳登場，獻演3首布拉姆斯的鋼琴，此次演出，中場休息不僅加長至60分鐘，更邀請「慢活市集餐車｣進駐， 深化音樂會體驗。

四重奏四位演奏家今日甫下飛機，旋即接受媒體聯訪。大提琴家韋柏指出，此次｢導聆式音樂會」舉辦，開場時樂團與陌生觀眾之間必然存在警戒線，但如果能透過導聆式音樂會，與樂迷展開對話，就能更快帶領全場進入連呼吸都一致、只剩一絲氣息的「絕對寂靜」之中，「當感知到那種極致的靜謐時，演出的技術就真正『贏』了。」

請繼續往下閱讀...

小提琴家埃斯納歐拉（Luis Esnaola）則透露，在體能與心理上面對如此高強度的演奏，他和中提琴手在整場演出中都保持站姿，是成團之初就決定的策略，｢因為站姿能帶來更高的肢體自由度，且對整體的音響平衡有顯著的效益。在這次巡演中，我們被迫學會精準分配體能。在第一場演出時，意識到整場馬拉松就在眼前，你必須對自己的身體機能有絕對的掌控。在情感上同樣如此，你必須在一個晚上內，毫無保留地釋放極其繁複的情感色調、層次與敘事線。」

特別的是，主辦單位牛耳藝術攜手台南市政府規劃媲美歐洲頂級音樂節的全日沉浸式聆聽體驗，打破以往20至30分鐘的限制，在上半場結束，破天荒安排近1小時的中場休息。為了讓樂迷在長達數小時的音樂饗宴中調劑身心，將在台南文化中心廣場安排假日市集，邀請台南當地著名美食餐車進駐，讓樂迷得以從容步出音樂廳，悠閒享用茶點與台南在地美食，邀請聽眾在鬆弛從容的午後節奏，在府城與特有的漫活風格以及國際級音樂深度交融。詳詢MNA牛耳藝術網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法