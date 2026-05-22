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演奏布拉姆斯就像去外太空！柏林愛樂鋼琴四重奏大提琴家自曝 進入「心流」超越馬斯克

2026/05/22 20:48

柏林愛樂鋼琴四重奏，鋼琴家葛羅（左起）、小提琴家埃斯納歐拉、中提琴家韓特、大提琴家韋柏以及台灣指揮家吳曜宇。（牛耳藝術提供）柏林愛樂鋼琴四重奏，鋼琴家葛羅（左起）、小提琴家埃斯納歐拉、中提琴家韓特、大提琴家韋柏以及台灣指揮家吳曜宇。（牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台南國際音樂節閉幕系列迎來重磅嘉賓，柏林愛樂官方認證的黃金室內樂組合「柏林愛樂鋼琴四重奏」已於今日下午抵達台灣，旋即接受媒體聯訪。由小提琴家埃斯納歐拉（Luis Esnaola）、中提琴家韓特（Matthew Hunter）、大提琴家韋柏（Knut Weber）與鋼琴家葛羅（Markus Groh）組成的頂級陣容，將於明日11時30分在台南文化中心演藝廳，挑戰連演３首布拉姆斯鋼琴四重奏全集的極限馬拉松，包含〈g小調鋼琴四重奏第1號，Op. 25〉、〈A大調鋼琴四重奏第2號，Op. 26〉以及〈c小調鋼琴四重奏第3號，Op. 60〉。

面對這場無論在生理或心理上都具備高強度的演出，大提琴家韋柏受訪時分享音樂家在舞台上的「心流狀態」（Flow State）。他指出，「布拉姆斯的四重奏長達近一小時，但對演奏者而言體感時間極短，因為在極端高難度的技術任務與極端高強度的經驗疊加下，肉身彷彿消解、徹底融化在音樂裡。」韋柏更幽默比喻形容，｢馬斯克可以用他的火箭去火星，但我們每演奏一次這部作品，我們去的就是未知的宇宙。｣鋼琴家葛羅認為，樂迷完全可以純粹從情感層面體驗布拉姆斯的作品，其音樂性極佳且核心動機洗練，「在嚴謹的理性結構與深邃的情感張力之間達到了完美平衡，即便樂團成員演奏各個都有近30年演奏資歷，「但重新審視樂譜細節時依然會起雞皮疙瘩，永遠有尚未被發現的精緻細節等待被發掘。」

至於，若對於初次想要踏入布拉姆斯室內樂領域的台灣聽眾而言，是否需要特別心理準備？大提琴家韋柏分享具有思維深度的簡單答案：「你不需要任何知識背景來理解或演奏這音樂。要理解布拉姆斯，你唯一需要做的就是傾聽。」他更妙答：「聽眾只需要做真實的自己，就像參加婚禮『隨興赴宴』即可，畢竟，音樂本身已包含一切。」

此次，主辦單位牛耳藝術更將在歐洲盛行的「互動導聆環節」原汁原味搬到台灣，樂迷除了可以近距離與柏林愛樂鋼琴四重奏互動，亦邀請當今台灣樂壇炙手可熱的指揮家吳曜宇擔任導聆與談人，展開一次打破音樂會嚴肅想像的嘗試。詳詢MNA牛耳藝術網站。

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