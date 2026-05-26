限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝文短訊】打狗鳳邑文學獎徵件開始
由高雄市文化局主辦的「2026打狗鳳邑文學獎」，徵件類別分小說、散文、新詩、台語新詩，主題不限，徵稿對象無國籍限制，即日起收件至6月15日止，詳見：reurl.cc/3kb25l。
2026打狗鳳邑文學獎。（翻攝自打狗鳳邑文學獎官網）
打狗鳳邑文學獎
一、徵文對象：不限國籍，不限主題，惟小說、散文、新詩組需以繁體中文書寫，台語新詩組以全漢字、全羅馬字、漢羅合用書寫均可。
二、徵選類別及獎項
1、小說組 6000至15000字
獎項：高雄獎1名獎金20萬元及獎座，評審獎1名獎金15萬元及獎座，優選獎1名獎金10萬元及獎座，佳作2名各獲獎金8萬元及獎
座。
2、散文組 4000字以下
獎項：高雄獎1名獎金15萬元及獎座，評審獎1名獎金10萬元及獎座，優選獎1名獎金8萬元及獎座，佳作2名各獲獎金6萬元及獎座。
3、新詩組 行數40行以內
獎項：高雄獎1名獎金10萬元及獎座，評審獎1名獎金8萬元及獎座，優選獎1名獎金6萬元及獎座，佳作2名各獲獎金4萬元及獎座。
4、台語新詩組 行數40行以內 （台語，同臺灣文學館臺灣文學獎之台語、臺南文學獎之福系台語、臺灣閩客語文學獎之臺灣閩南語用語）
獎項：高雄獎1名獎金10萬元及獎座，評審獎1名獎金8萬元及獎座， 優選獎1名獎金6萬元及獎座，佳作2名各獲獎金4萬元及獎座。
三、收件方式
1、收件日期：115年4月15日（三）起至115年6月15日（一）止。
2.紙本和線上報名擇一方式投稿參賽：
（1）紙本報名：
A.應繳資料：報名表1份及投稿作品1式6份，格式請參閱「2026打狗鳳邑文學獎徵文活動報名表」。
B.一律採掛號郵寄報名，請寄至「802高雄市苓雅區五福一路67號 高雄市政府文化局文化發展中心」，信封註明投稿「「2026打狗鳳邑文學獎」及參賽文類。
（2）線上報名網址：
各項徵文細節請參閱「2026打狗鳳邑文學獎徵文簡章」，簡章可至打狗鳳邑文學獎官網或高雄市文化局官網下載。
打狗鳳邑文學獎官網：https://tfliterature.kcg.gov.tw/home
高雄市政府文化局官網：https://reurl.cc/mR8gz1
打狗鳳邑文學獎官方LINE ID：@583qmkrb
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應