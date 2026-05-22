薪傳歌仔戲劇團翻轉公案 大稻埕戲苑搬演「陳世美反奸」

《陳世美．反奸》大堂審案重現傳統戲曲公案的高潮場面。（薪傳歌仔戲劇團提供，陳少墉攝影）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市大稻埕戲苑合辦節目、由駐館團隊薪傳歌仔戲劇團推出的年度製作《陳世美．反奸》，將於5月23日、24日在大稻埕戲苑登場。本劇取材自傳統公案「鍘美案」，透過歌仔戲傳統的唱念做打與細膩身段，將經典故事重新解構，帶領觀眾走入一段關於權力、選擇與人性失衡的深層辯證。

劇情以「反奸」為題，翻轉傳統敘事視角。傳統戲曲多呈現書生高中狀元後負心棄妻、入贅皇室的結果，本劇則將戲劇重心轉向人如何一步步走向背叛的心理歷程。編導細緻鋪陳陳世美在皇權壓力、仕途誘惑與家庭責任之間的拉扯與掙扎，使角色由單一反派形象轉化為具備矛盾與層次的立體人物。在敘事結構上，上半場著重鋪陳權勢壓力與情境困境，推進關鍵轉折；下半場則回歸大眾熟悉的傳統公案節奏，由包拯登場審案，完成鍘美的經典結局。

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《陳世美．反奸》由江亭瑩（後）飾演陳世美，張孟逸（前）飾演秦香蓮。（薪傳歌仔戲劇團提供）

由張孟逸領銜主演，攜手江亭瑩、古翊汎、廖玉琪、王台玲等主要演員，分別展現歌仔戲各行當的表演特色。生角呈現名利與情義之間的失衡，旦角刻劃承受苦難而不失尊嚴的情感，老旦展現王府權勢的威勢，武角則於忠義抉擇中展現戲劇張力。整體製作結合精緻舞台設計與韻味深厚的唱腔編排，展現傳統美學與當代表現的融合。

情節推進上，運用強烈對比的視覺語言，透過場面調度與空間切換，並置秦香蓮流離困頓與陳世美榮華顯達的兩種人生境遇，形成鮮明的情感張力。同時，劇中也進一步深化太后等皇權角色的威壓，使其成為推動情節發展的關鍵力量，映照制度與權力對人性的深層影響。本劇並未顛覆傳統結局，包拯仍秉持公義，鍘刀終將落下，其創新之處在於讓觀眾看見一個人在時代與權力夾縫中逐步墜落的過程，進而思考人何以成為惡人的深層命題。詳詢OPENTIX網站。

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