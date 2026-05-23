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斗六天主堂藏書法瑰寶！于右任、賈景德題字讓教友驚喜不已

2026/05/23 15:03

斗六聖玫瑰天主堂至今仍完整保存于右任草書對聯，還有賈景德的楷書墨寶，令教友驚喜不已。（記者李文德攝）斗六聖玫瑰天主堂至今仍完整保存于右任草書對聯，還有賈景德的楷書墨寶，令教友驚喜不已。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕台電近期更換使用了80年、由「一代草聖」于右任題字的公司名稱標準字LOGO，改為聶永真設計現代新版本字體，引發討論。不過有雲林民眾發現，斗六聖玫瑰天主堂至今仍完整保存于右任草書對聯，還有賈景德的楷書墨寶，兩人不僅同列近代中國書法四大名家，還擔任監察、考試院長，令教友驚喜不已。

根據天主堂刊物記載，教堂前身可追溯至1882年，由王靈牧與杭若望神父設立傳教所，1906年梅山大地震重創教堂，幾乎成為廢墟，1918年在菲律賓教會資助重建，1942年又因嘉義大地震毀損，經教友四處募款，1954年完成新建聖玫瑰天主堂。

斗六聖玫瑰天主堂至今仍完整保存于右任草書對聯，還有賈景德的楷書墨寶，令教友驚喜不已。（記者李文德攝）斗六聖玫瑰天主堂至今仍完整保存于右任草書對聯，還有賈景德的楷書墨寶，令教友驚喜不已。（記者李文德攝）

教堂外牆有2組石刻對聯，內側「地堂久為初人閉，天路新憑聖子通」為清康熙皇帝所作，是賈景德以楷書題寫，而外側「無始無終先作形聲真主宰，宣仁宣義聿昭拯濟大權衡」及橫批「萬有真原」，是于右任手書行草。

教友江美慧指出，對新堂落成印象深刻，由梵蒂岡教廷駐華大使黎培理公使主持落成彌撒，當時就發現對聯是兩位「院長」題字，能請到兩人非常難得，猜測應是當時總主教、時任國大代表于斌牽線促成，因他曾到斗六演講，許多學生還列隊迎接。

教友李蜀瀛表示，教堂興建過程非常艱辛，全靠募款才得以完成，大家一點一滴湊錢捐贈，因此教友們對這些題字寶貝非常，20年前教堂外牆整修時，特別請師傅務必要小心將兩幅石刻對聯敲下保存，待整修完成後再砌回牆面。

對於台電更換題字一事，兩位教友都表示這些墨寶不只是書法而已，更是當年美好回憶，這些題字很寶貴，大家非常珍惜。

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