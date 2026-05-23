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牙醫看牙口腔視角曝光！龍津高中美術班畢業展〈恐懼〉畫作吸睛

2026/05/23 18:18

龍津高中高三美術班蘇彩蓁作品〈恐懼〉，描繪牙醫看牙口腔視角。（校方提供）龍津高中高三美術班蘇彩蓁作品〈恐懼〉，描繪牙醫看牙口腔視角。（校方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立龍津高中國中部與高中部美術班畢業聯展，今（23）日在台中市港區藝術中心開展，台中市家長會長總會秘書長王雅利等近百名賓客與會，祝賀43名畢業生展出77件畫作，其中，高三美術班蘇彩蓁水彩作品〈恐懼〉，描繪牙醫看牙口腔視角，真實流露患者看牙內心世界，龍津高中校長彭佳偉等賓客直呼神奇。

龍津高中每年為國中部與高中部美術班畢業展，堪稱年度盛宴，今年以「藝起」及「稚序」為題在港藝中心展至6月14日，港藝中心主任柯丁祺、台中港東南扶輪社長巫兆文及大安國中校長蔡仁政、龍泉國小校長王銘男、龍津國小校長蔡幸芬等近百人與會，畢業生作品包括恐懼」、深海的秘密舞會水彩創作及鉛筆素描靈花冥舞展現創意與技術，讓王雅利等賓客讚嘆，國中生略帶純真美感構思，與高中生展露頭角「都正走上藝術家養成路。」

國中部畢業班學生王品淳說，班導在懷孕產假期間特別趕來為畢業生加油打氣，謝謝老師，班導師何佳靜回應說，美展主題為「藝起」，不只是大家一起創作，更是一段共同成長、成就彼此藝術奇幻旅程。

高三生蘇彩蓁水彩作品恐懼，呈現患者看牙內心感受，情感細膩深刻，高中部陳宣穎透過深海的秘密舞會，映寫個人對於海洋想像，並藉由眼神炯炯有神貓咪，傳達更為深層理解思緒，而國中部李東燁以鉛筆素描加上色彩運用技法，於靈花冥舞畫出蛇骨骸與在紅色花蕊間飛舞蝴蝶，共同交織出突兀失序卻引人遐想畫面。

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