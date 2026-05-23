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從戲曲到街拍 台南文學季邀民眾「現挽」城市故事

2026/05/23 18:20

「台南現挽」文學季，將於明（24）日在戲巢開幕登場。（記者洪瑞琴攝）「台南現挽」文學季，將於明（24）日在戲巢開幕登場。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南文學季以「台南現挽（hiān-bán）」為主題，將於明（24）日正式開幕！首場開幕講座選在充滿戲曲氛圍的明華園「戲巢藝術館」，邀請國寶級歌仔戲藝術家孫翠鳳主講「挽一座城的戲：從台南出發的聲與影」，從傳統戲曲的聲腔、身段到舞台魅力，帶領觀眾感受語言與表演交織出的文化能量。活動一開放線上報名就瞬間秒殺，人氣相當火熱。

台南文學營獲得學員熱烈回響。圖為2025台南文學季推廣活動。（南市文化局提供）台南文學營獲得學員熱烈回響。圖為2025台南文學季推廣活動。（南市文化局提供）

南市政府文化局長黃雅玲表示，今年文學季主題「台南現挽」，靈感來自台語「現採」概念，就像從枝頭摘下最新鮮的果實，希望讓文學不只是紙上的文字，而是一種能透過聲音、影像、氣味與生活感受的五感體驗。

整體活動規畫涵蓋講座、工作坊、文學營及親子共讀。5月31日推出「挽相片」街拍工作坊，邀請攝影創作者許瞳帶領學員走進街區，以鏡頭重新觀看城市風景，交換彼此的觀看角度與記憶。7月12日「台語放送實驗室」，則由「微笑唸歌團」團長儲見智 與「阿愷之聲」Podcast主持人阿愷跨界對談，從聲音、語言到Podcast文化，探索台語在當代的更多可能。

2025台南文學獎推廣活動，詩人曹馭博走進永仁高中，與同學展開一場詩的對話。（台南市文化局提供）2025台南文學獎推廣活動，詩人曹馭博走進永仁高中，與同學展開一場詩的對話。（台南市文化局提供）

此外，「挽青春」校園工作坊以「我家真的很有事」為題，邀請作家蕭詒徽走入校園，陪伴學生從家庭故事與個人經驗出發，挖掘屬於年輕世代的書寫能量。每年都深受文青與學員喜愛的「台南文學營」，今年也將於7月4日至5日登場，由作家楊富閔擔任導師，並攜手作家宇文正及樂團「裝咖人」主唱、嗩吶手張嘉祥，帶領學員在「挽檨仔」的行走體驗中，把土地、語言與身體感受轉化成文字，感受台南的人情與風土。活動與報名資訊，可至「台南文學季」臉書粉絲專頁查詢。

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