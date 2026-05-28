2026福隆國際沙雕藝術季5/29開幕 12歲以下孩童限時免費入場

2026福隆國際沙雕藝術季將於5/29開幕，今年主題為「環球夏日沙雕派對」，圖為《侏羅紀世界》沙雕作品。（福容大飯店福隆提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕夏日最熱鬧的大型海邊沙雕展覽來囉！2026福隆國際沙雕藝術季將於5/29盛大開幕，今年邁入第19年，持續以國際級規格打造台灣最具代表性的夏季觀光盛事。本屆以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請超過15位國內外沙雕藝術家聯手創作，展出超過40座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》與《壞蛋聯盟》等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。為歡慶開幕，5/29至5/31期間更加碼推出「12歲以下孩童身上配戴主題IP的配件，中午12點前可享免費入園。」限定優惠，歡迎大小朋友一起嗨玩福隆海灘。

今年展出超過40座大型主題沙雕，圖為《回到未來》沙雕作品。（福容大飯店福隆提供）

今年展場最大亮點之一，是以《史瑞克》系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造的年度主雕，高聳壯觀的城堡成為全場最吸睛焦點，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍；《侏羅紀世界》則重現巨型恐龍震撼登場，彷彿走入史前冒險世界；《大白鯊》經典畫面躍上沙灘，巨大鯊魚破浪而出的視覺效果，帶來滿滿夏日電影氛圍。《功夫熊貓》中的阿波也以逗趣姿態現身，結合濃厚東方武術元素與可愛角色魅力，成為大小朋友爭相拍照的人氣展區；《馬達加斯加》則集結獅子愛力獅、斑馬馬蹄等經典角色，打造充滿歡樂感的叢林派對場景。此外，《馴龍高手》中的沒牙與小嗝嗝也將帥氣登場，透過巨型飛龍沙雕與北歐冒險風格場景設計，營造宛如置身奇幻飛龍世界的沉浸感，讓旅客從踏入展場開始，就能感受宛如國際電影樂園般的夏日沙雕派對氛圍。

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可愛的《E.T.》沙雕作品。（福容大飯店福隆提供）

除了精采沙雕作品外，今年福隆沙雕季更規畫一系列夏日限定主題活動，打造「週週有亮點」的熱鬧氛圍。6月1至30日期間，每週三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同樣享190元優惠票價；每週四推出「比基尼主題日」，遊客穿著比基尼現場購票入園，即享免費入場，同行親友再享每人190元優惠票價，希望透過趣味互動與優惠活動，吸引更多民眾走進福隆海水浴場，感受今夏最具話題的沙雕嘉年華。更多相關內容詳詢2026福隆國際沙雕藝術季官網。

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