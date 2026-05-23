他在柏林愛樂30年 告別舞台之旅淚灑台南

馬修‧杭特與柏林愛樂鋼琴四重奏台南演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕備受矚目的頂尖室內樂組合「柏林愛樂鋼琴四重奏（Berlin Philharmonic Piano Quartet）」首度造訪府城，卻也是資深團員中提琴家馬修‧杭特（Matthew Hunter）退休前的重要演出之一，今天中午在台南文化中心的音樂會，謝幕時團員們紛紛上前擁抱，感謝他多年來對音樂的投入與陪伴。而數度感動落淚的杭特，則以深深一鞠躬表達無限的心意。

出生於美國的杭特，自1996年加入柏林愛樂以來，長年活躍於國際舞台，深受樂迷喜愛。杭特是一位多才多藝的音樂家，比如會彈吉他（例如在馬勒第七交響曲的演出中）、音樂改編，並在多個室內樂團中演奏。

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但其實杭特是在27歲才「發現」了中提琴。根據柏林愛樂官網所載，原來他是致力於成為一名小提琴家，他曾想，如果他能用中提琴準確地演奏貝多芬的小提琴協奏曲，那麼，用小提琴演奏這首曲子對他來說就易如反掌了，沒想到他深深被中提琴「醇厚如黑巧克力」的音色所吸引，於是轉而學習這種音色更低沉的樂器。不久後，他便贏得了吉氏國際中提琴比賽的冠軍。

音樂家們在全場如雷掌聲中謝幕。（MNA提供）

根據牛耳藝術表示，今天台南演出最後，在全場如雷掌聲中，合作逾25年的大提琴家克努特‧韋伯（Knut Weber） 特別代表團員向杭特致意，感謝兩人自1999年以來長年的音樂合作與情誼。杭特則數度感動落淚，甚至2次拿出手帕拭淚；最後一次返場時，Matthew Hunter更刻意走在最後，在舞台邊緣再次停下腳步，向全場觀眾深深一鞠躬，為這段長達數十年的音樂旅程留下動人身影。

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