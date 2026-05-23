李遠出席百大百藝頒獎 楊双子2句話成焦點

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（23）日於國家鐵道博物館大禮堂舉辦「百大百藝頒獎典禮暨百大文化基地IP發表會」，文化部長李遠致詞時，特別引用作家楊双子日前獲「國際布克獎」的致詞，鼓勵所有得獎者：做為台灣人是很幸運的，站在這個舞台上也很驕傲。

楊双子以《臺灣漫遊錄》獲得「國際布克獎」的致詞時說，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」，李遠特別以這一席話，送給得獎的所有同學，希望已經率先到訪百大文化基地的同學也能體會，「做為臺灣人是很幸運的，站在這個舞台上也很驕傲」。

李遠特別介紹具有火車及台灣記憶元素的《臺灣漫遊錄》，同時指出，選擇以國家籌劃了10年後第一階段開放的國家鐵道博物館為頒獎地點，除有鼓勵大家搭乘火車，就可以去到全台灣各地的百大文化基地的意涵外，火車也乘載著台灣的歷史記憶，如同所有的百大文化基地一樣，將各自帶著大家看見臺灣不同的歷史與文化風景。

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