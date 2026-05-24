尼爾森斯領萊比錫之聲台北首演 溯源演繹《蕭10》超越音符的力量

萊比錫布商大廈管弦樂團在指揮巨星尼爾森斯的率領下，23日於台北國家音樂廳首演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕擁有280年輝煌歷史的萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig），在當代最炙手可熱的指揮巨星安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）的率領下，昨（23日）晚於台北國家音樂廳首演。深厚的德奧音樂傳統與驚人的聲部默契，「萊比錫之聲」征服滿場樂迷。

此次備受注目的曲目，是由當代蕭士塔高維契權威尼爾森斯，率團演出蕭氏《第10號交響曲》。萊比錫布商大廈管弦樂團與蕭氏之間有著深厚歷史淵源，早在 1975 至 1976 樂季，時任指揮庫特．馬殊（Kurt Masur）便率領布商完成蘇聯以外首次蕭氏交響曲全集演出。去年適逢蕭氏逝世 50 週年，尼爾森斯也率領布商於萊比錫舉辦大型蕭士塔高維契紀念系列演出，這份歷史傳承，使其詮釋有著超越音符本身的厚重分量。

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萊比錫布商大廈管弦樂團在指揮巨星尼爾森斯的率領下，23日於台北國家音樂廳首演。（MNA提供）

尼爾森斯曾說，蕭士塔高維契身處蘇聯高壓統治之下，「連一句話都不能公開說」，唯有透過音樂，才能以隱晦而帶有「密碼性」的方式表達內心真正的情感。作品中大量運用諷刺、幽默與冷笑等手法，隱藏著對時代暴力與政治壓迫的尖銳批判。如昨晚演出中，第二樂章在銅管與打擊樂強烈推進下，展現近乎壓迫性的張力；而終樂章看似邁向光明，尼爾森斯卻始終保留那份不安與克制，使音樂更像是在創傷之後艱難尋得的一絲希望。

相較於那些充滿機械性與諷刺感的進行曲段落，作品中數次浮現如教會聖詠般平靜而溫柔的片段，樂團洗盡鉛華、奏響如東正教聖歌般平靜抒情的弱奏，也成為整部作品最動人的精神核心。尼爾森斯以其獨到心法，向全場傳達了蕭氏隱藏在音符背後的深意：「別擔心，一切都會過去的。」那不是膚淺的勝利，而是歷經苦難後，心靈得到的巨大撫慰 。

這份動人的餘韻，將於今（24）日移師台南文化中心，端出另一套曲目，包括舒曼《春天》交響曲，以及由頂尖華格納聲樂家聯袂呈現的《女武神》第一幕，感受這支兩百年樂團在府城首度留下足跡的歷史時刻。

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