2026許坤成個展聯邦藝術中心展出 後立體派「白色系列」油畫多視角構圖

許坤成〈白色系列No.01〉油畫、麻布，10F，2024。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕當傳統西方繪畫追求三維空間的立體景深，紮根台灣本土的「後立體派」藝術家許坤成，卻選擇打破慣性，擁抱畫面的扁平視感。由聯邦藝術中心主辦的「光影重構萬象：許坤成個展」，自5月22日至7月31日在聯邦藝術中心展出共46幅油畫與10幅漆畫，向公眾展示他透過多元透視法，讓日常平凡事物呈現截然不同的觀察面。

許坤成於2000年創立「後立體派」，強調物象的內在本質與空間關係。展區A聚焦於後立體派的理論與實踐，展出2015至2022年間創作的10幅早期漆畫作品。展區B則展出油畫作品，包含其著名的「白色系列」，許坤成以細筆搭配粗糙畫布，層層堆疊出沉穩效果。

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許坤成作品最大的視覺特徵，在於畫布下方整齊排列的「色票」。許坤成接受本報採訪時指出，其一，代表觀念性的編碼，做用等同落款；其次，色塊的順序經過構思，以此達到整體視覺的平衡；第三，揭示繪畫的物理本質，即回歸媒材本身、承認畫作僅是一塊沾染顏料的二維平面，進而挑戰傳統西方繪畫的視覺慣性。

許坤成〈5號賽狗〉（左）與〈賽狗2號〉漆畫，木板，80x80公分，2014-2015。（記者董柏廷攝）

綜覽展出的重要作品，不難發現其獨特的多視角日常奇觀，其中，最具視覺張力的漆畫作品以奔馳的賽狗為題，在深邃高光的漆黑底色中，5號與2號賽狗有別傳統比例，扁平化後，創造視覺刺點；而位於2樓的「白色系列」靜物油畫中，則能見到許多質樸平實的酒瓶、螺貝與蘋果等日常物件，其線條與輪廓融合不同的視角與觀察面，是藝術家刻意放棄製造深度的企圖，許坤成直言，「繪畫是平面藝術，若要追求絕對的立體感應去做雕塑，若要追求景深則去照相。」

許坤成指出，無論是《清明上河圖》或《韓熙載夜宴圖》，東方長卷畫普遍採用「散點透視」，屋頂從空中看下去，橋梁則從下面看上去，後立體派則巧妙結合中西透視法，包含中國傳統的前縮、鳥瞰、矛盾、堆砌與散點，利用減法美學，將觀看的詮釋自由，完全交還走進展場的觀者。詳詢聯邦藝術中心臉書（https://www.facebook.com/UNIONGROUPArtGallery/）。

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