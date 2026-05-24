水晶吊燈上的一枚小金屬片 竟藏《歌劇魅影》40年傳奇關鍵字

Sandie指出鑲嵌在水晶燈上刻有「Hal」 字樣的小金屬片。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕全本音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）在台灣展開長達2個多月的巡演，最終站將於26日在台中國家歌劇院登場。這部自1986年於倫敦西區首演的經典音樂劇，全球巡演紀錄40年來歷久不衰，光是台灣就已經是第5次巡演，仍然創下場場爆滿的熱潮，原因除音樂動人之外，舞台布景更是劇場界的典範。

其中，最標誌性的應是重達數百公斤重的水晶吊燈。這次來台巡演使用的水晶燈，曾於2020年台灣演出時就使用過，但這次隨著舞台監督Sandie Bekavac的後台導覽，才發現吊燈上藏著向《歌劇魅影》原版導演哈洛德．普林斯（Harold Prince）致敬的心意。

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水晶燈上刻有「Hal」 字樣的小金屬片。（記者凌美雪攝）

哈洛德．普林斯（1928—2019年）是美國百老匯知名音樂劇導演和製片人。他於1986年為安德魯•洛伊•韋伯（Andrew Lloyd Webber），將《歌劇魅影》推上音樂劇舞台，包括水晶燈墜落、地底迷宮游動的小舟等，都來自哈洛德．普林斯與團隊的構思。

此次來台的水晶燈是2019年製作，那年也是哈洛德．普林斯辭世，因此，劇組特別在箍住水晶燈造型的橢圓腰框上，鑲嵌了一塊小金屬片刻有「Hal」 字樣，用來紀念這位百老匯的傳奇導演。

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