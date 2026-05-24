就是這件藍色小戰袍 讓歷來《歌劇魅影》女主角第1次穿上就流淚

女主角的藍色戰袍堪稱所有想擠身《歌劇魅影》女主角的夢想。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕全本音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）正在台灣進行巡演，飾演女主角克里斯汀的葛蕾絲．羅伯茲（Grace Roberts）表現大獲讚賞。

能成為《歌劇魅影》女主角可說是所有音樂劇演員的夢想，葛蕾絲就說到，自己是等待了5年、歷經7次試鏡才獲選，「接到通知時我真的不敢相信，反覆跟經紀人確認了好幾次。」還坦言即使已經演出2年，每次登台依然深受劇情與音樂感動。

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隨《歌劇魅影》來台巡演的舞台監督Sandie Bekavac，在後台秀出2套女主角的戲服，其中一件裝飾華麗，以致整件裙子就有15公斤重，但女主角必須穿上後，一秒內走上台開始唱歌。而相較之下顯得較素樸的一件藍色洋裝，可說是克莉絲汀的許願服， Sandie說，「很多女演員第一次試穿時都會感動落淚」，有一種即將圓夢的自我映照。

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