阿芙蒂耶娃火山爆發後 尼爾森斯與布商今上演「女武神」

萊比錫布商大廈管弦樂團23日晚間在台北國家音樂廳與蕭邦金獎得主阿芙蒂耶娃合作演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）23日晚間在台北國家音樂廳首演，與2010 年蕭邦鋼琴大賽金獎得主尤莉安娜．阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）合作演出拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》，激盪出精彩火花，留下深刻印記。

曾被《留聲機》雜誌譽為「真正能讓鋼琴歌唱的藝術家」的鋼琴家，阿芙蒂耶娃展現她細膩而富歌唱性的音樂語言，她說，拉赫曼尼諾夫對她而言是「鋼琴之神」，而《第二號鋼琴協奏曲》更象徵作曲家走出人生低潮、重新振作的重要轉折，「除了深刻的反思與人性的刻畫，作品後半段更充滿溫暖、喜悅與希望。」

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阿芙蒂耶娃的演奏從第一樂章那段著名的開場和弦起便牢牢抓住全場呼吸。正如尼爾森斯所期待，那段和弦宛如「火山爆發」般的巨型鐘響 ，既有俄羅斯鋼琴學派的厚重底蘊，又透出極具個性的內省光澤。第二樂章如夜曲般的深情流淌，至終樂章則轉為熱力奔放的宏大敘事。尼爾森斯與樂團的配合則溫柔地托舉著獨奏家的每一個樂句 ，共同成就了一段令人動容的演出。

尼爾森斯與萊比錫布商大廈管弦樂團將於今（24）日移師台南文化中心，演出舒曼《春天》交響曲，以及由頂尖華格納聲樂家聯袂呈現的《女武神》第一幕，見證這支兩百年樂團在府城首度留下足跡的歷史時刻。

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