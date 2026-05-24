超驚喜！他入場才知坐總統旁邊聽音樂會 如願求書單

屏東在地青年曾鼎凱對自己能坐在賴總統旁邊聽音樂會感到非常驚喜，總統還在他的入場證上簽名。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣返鄉青年曾鼎凱深耕藝文10餘年，昨（23）日晚間應邀參加在屏東縣立體育館舉辦的總統府音樂會，入場才知道自己的座位竟然就被安排在總統賴清德旁邊，心中激動不已，他趕緊把握機會向總統「求書單」，也如願以償。

屏東在地青年曾鼎凱坐在賴總統右手邊的座位聽音樂會。（記者羅欣貞攝）

曾鼎凱昨晚在音樂會結束後接受採訪，他表示，音樂會的過程非常感動，而且覺得賴總統蠻照顧青年的，都蠻給青年機會。像這次有機會讓青年坐在他的身邊，其實在聽音樂會的過程中，他有偷偷問總統幾個問題，比如說「總統，您希望我讀一些什麼書？看一些什麼東西？」，總統有推薦他看一些書，包括李喬老師的書盡量多看，因為得過非常多的獎，還有《原鄉人》等，與客家相關的書。

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曾鼎凱說接到邀請時只知道可能會坐在總統座位附近，入場後才發現原來就是坐在總統旁邊。（記者羅欣貞攝）

曾鼎凱表示，政府在多元族群這一塊讓他非常有感受，自己是客家青年，覺得整個部會在對客家文化的支持，都是下蠻多力量的，他投入客家藝文表演10多年，一直都有很多力量，讓青年或是讓客家、原住民等文化更加豐富，像今年總統府音樂會內容非常多元，幾乎都強調跨界，自己非常感動。

曾鼎凱也說，台灣就是非常特別、非常有韌性、非常包容，這就是台灣令人感覺非常偉大之處，讓自己也想為台灣做更多，而且台灣其實沒有想像中那麼孤單，台灣人就是有一種韌性，雖然台灣不斷的被不同的時代衝擊，就像一艘船一直被撞，可是看到音樂會中回望歷史的這些影像、照片，就覺得台灣就算一波一波浪來，還是會在阻力中站起來，因為我們有很多超人，像鏟子超人等，會把船穩好，大家雖然平常非常的吵鬧，可是只要遇到某一個困境的時候，凝聚力會瞬間出來，這是台灣人很棒的地方。

今年總統府音樂會23日晚間在屏東縣登場，特別邀請4名在地青年坐在賴總統旁邊一同觀賞，曾鼎凱就是其中之一，他目前是「藝夥人表演製作團」團長，該團是一個創新、突破、跨界充滿新意的新世代團隊，聚集了以藝術為共同血脈的青年藝術家，合力深耕家園，已3度榮獲屏縣品牌演藝團隊的傑出團隊。

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