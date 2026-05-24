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耕耘水墨數十載，羅永貴榮獲第67屆「中國文藝獎章」美術創作獎

2026/05/24 13:06

新竹縣長期深耕水墨藝術的國畫名家羅永貴（右），以數十載耕耘丹青、水墨傳神的藝術成就，榮獲第67屆中國文藝獎章—美術創作獎，堪稱新竹之光！（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣長期深耕水墨藝術的國畫名家羅永貴（右），以數十載耕耘丹青、水墨傳神的藝術成就，榮獲第67屆中國文藝獎章—美術創作獎，堪稱新竹之光！（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕 新竹縣長期深耕水墨藝術的國畫名家羅永貴，對藝術的堅持數十年如一日，並長期投入基層藝術教育與推廣，近日他以數十載耕耘丹青、水墨傳神的藝術成就，榮獲第67屆中國文藝獎章—美術創作獎，堪稱新竹之光！

新竹縣長楊文科表示，「中國文藝獎章」作為國內最具歷史與代表性的藝文獎項之一，由中國文藝協會主辦，歷年來旨在表彰於文學、音樂、美術、戲劇及文化藝術等領域中具有傑出貢獻、引領時代風氣之藝文人士。羅永貴老師此次脫穎而出，代表其在水墨創作上的卓越成就已深獲國家級專業評審的高度認同。

新竹縣長期深耕水墨藝術的國畫名家羅永貴（左3），以數十載耕耘丹青、水墨傳神的藝術成就，榮獲第67屆中國文藝獎章—美術創作獎，堪稱新竹之光！（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣長期深耕水墨藝術的國畫名家羅永貴（左3），以數十載耕耘丹青、水墨傳神的藝術成就，榮獲第67屆中國文藝獎章—美術創作獎，堪稱新竹之光！（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣文化局長朱淑敏表示，羅永貴老師投身藝術創作多年，尤以山水與花鳥題材見長。其作品風格沉穩厚實，筆墨之間不僅繼承了傳統國畫的深厚底蘊，更融入現代美學的視覺張力與意境。藝術界人士評價其畫作「意境深遠、氣韻生動」，展現出傳統與創新兼具的獨特風格。除個人創作外，他長期投入基層藝術教育與推廣，對於水墨藝術的向下扎根與技法傳承貢獻良多。

羅永貴為人謙和，對藝術的堅持數十年如一日，未來藝文界也期盼藉由羅永貴的藝術影響力，持續帶動地方文化發展，讓台灣水墨藝術在更多領域發光發熱，並激勵更多青年學子投入藝術創作，共同構築更豐富的文化底蘊。

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