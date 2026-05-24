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深耕台法影視合作 高市電影館長黃晧傑獲法國騎士勳章

2026/05/24 13:08

法國在台協會主任龍燁（右）代表法國文化部頒授「法國藝術與文學騎士勳章」予高市電影館長黃晧傑（左）。（高市電影館提供）法國在台協會主任龍燁（右）代表法國文化部頒授「法國藝術與文學騎士勳章」予高市電影館長黃晧傑（左）。（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市電影館持續深化台法兩國新媒體藝術與影像創作合作，十幾年來策劃超過10檔法國電影專題，並將合作延伸至VR和沉浸式影像領域，法國在台協會主任龍燁出席法國傳奇導演「莫里斯・皮亞拉（Maurice Pialat）致敬專題」活動，代表法國文化部頒授「法國藝術與文學騎士勳章」予高市電影館長黃晧傑，表彰其長年推動台法電影文化交流，及深耕高雄影視藝術發展的重要貢獻。

高市電影館主辦「我也不喜歡你！莫里斯・皮亞拉致敬專題」活動，聚焦莫里斯・皮亞拉電影創作，精選《我們不會白頭到老》、《路路》、《關於我們的愛情》、《惡魔天空下》和《梵谷傳》等5部代表作品，帶領觀眾重返這位法國影壇「作者怪物」粗獷而鮮活的影像世界。

開幕活動特別放映皮亞拉經典作品《關於我們的愛情》，並舉行法國藝術與文學騎士勳章授勳儀式，龍燁特地出席，代表法國文化部頒授「法國藝術與文學騎士勳章」予黃晧傑，表彰其長年推動台法電影文化交流，及深耕高雄影視藝術發展的重要貢獻。

龍燁表示，2023年首次造訪高雄，即深刻感受到整座城市充滿文化活力，因此更加積極推動法國與高雄於藝術文化領域的合作，促成「法國生活節在高雄」等交流計畫誕生，感謝高雄市府文化團隊長期投入，讓高雄成為文化動能強勁的重要城市。

龍燁盛讚黃晧傑始終保有前衛視野與創新精神，持續推動高雄成為國際沉浸式影像創作的重要據點，他說，2019年起，高市電影館積極支持台法沉浸式藝術駐村計畫，持續邀請法國創作者與專業人士來台交流，成為台法文化合作的重要橋樑。

獲頒法國藝術與文學騎士勳章，黃晧傑深感榮幸、感動，他說，高雄是自己電影工作起點，而法國電影則是其電影啟蒙的重要來源，大學時期第一次觀看楚浮《四百擊》，那份真實而純粹的電影語言，深深影響自己對電影美學與策展工作的想像。

「我也不喜歡你！莫里斯・皮亞拉致敬專題」即日起至6月14日於內惟藝術中心熱映，購票請洽內惟藝術中心及年代售票系統。

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