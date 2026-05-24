台北文學獎揭曉 交織多元生命經驗與創作能量

第28屆台北文學獎頒獎典禮。（台北市文化局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕第28屆台北文學獎公布得獎名單，小說類首獎由洪與凡〈今日忌心碎宜打小王〉、散文類首獎馬尼尼為〈螞蟻房間〉、現代詩類首獎朱倪禎〈牠/她〉、古典詩類首獎辛芳薇〈台北憶往并序〉、舞台劇本類首獎陳殼〈伴隨追憶與惘然的A雄的一生〉。

第28屆台北文學獎小說類首獎由洪與凡〈今日忌心碎宜打小王〉獲得，以荒誕與黑色幽默筆調，呈現當代青年的青春殘酷物語。散文類首獎由馬尼尼為〈螞蟻房間〉獲得，展現在書寫台北繭居生活的匱乏中，仍能活出輕盈創作狀態的文學底蘊。現代詩類首獎由朱倪禎〈牠/她〉獲得，以隱喻手法刻畫照顧者與被照顧者之間的張力與痛苦。古典詩類首獎由辛芳薇〈台北憶往并序〉獲得，作品意象清潤含蓄，展現空間與心靈交織後的歷史滄桑深度。舞台劇本類首獎由陳殼〈伴隨追憶與惘然的A雄的一生〉獲得，以經典動漫角色為原型，探討充滿感情與記憶的過去，如何在金錢與資本階級現實中，面對充滿感情與記憶的過去與無以為繼的未來。

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文化局表示，徵文類別有小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫，共六項，加上第26屆文學年金第二階段最終得主，總計頒發24個獎項。自去年11月初至12月底公開徵稿，總獎金高達253萬元。除台灣本地的創作者外，也有來自中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、韓國、美國、法國、德國、瑞典等地區，共來稿1785件。

文化局說，投稿者背景多元，除專職寫作者、創作相關系所學生之外，也有來自上班族、表演藝術工作者、劇場工作者、退休人士等。在投稿者年齡方面，21 至 40 歲的青年族群是創作骨幹。從11歲的青少年到91歲的長者均有投稿，展現極廣的年齡跨度。本屆投稿作品主題多元，與個人生活經驗緊密連結，同時也顯示新一代的寫作者正試圖建立自己的審美觀與創作方法。

文化局也提到，本屆「台北文學年金獎助計畫」入圍的三位作家，各自提出具有議題探索性的寫作計畫。身為劇場工作者的許芃帶著其獨特且發展多年的「碎碎唸」劇本寫作風格，轉以小說〈黃瓜、烏龜的哀愁、和女肥宅的愛情〉的創作方式，繼續探索碎碎唸的敘事動力以及所展現的感性形式。評審認為，作者獨特的「New Voice」文字、情節設計與敘事能力，在令人感到荒誕、突梯的同時，仍碰觸到人生課題的重量。

來自馬來西亞的鄧觀傑〈大伯公千字圖〉，透過一本馬來西亞華人賭博用的小書《大伯公千字圖》以及生長於為地下賭博收注「寫字」家族的男孩與表姐的故事，探索族群語言、認同的議題。評審認為作品整體結構完整，並試圖在誤讀、破碎語言與壓抑的情境中，重新探索小說的功能與意義，具有企圖心，期待作品的完成。

鄭聿以「藝術」為題，利用觀看的倫理、展覽的空間及排件為引線的〈看展〉詩集寫作計畫。評審認為作者具有獨特想像力與敏銳的觀察力，藝術作品為定點，展望全世界，也回看自己的內心，且用字節奏及呼吸感都掌握得很好，期待會是一部具有收藏價值的詩集。

另外，文化局補充，第26屆台北文學年金獎助計畫得主為香港作家沐羽《代代》，已於今年2月由春山出版。《代代》在結構設計上，展現出成熟與精巧；且以獨特的視野、尖銳的筆觸，尤其是對不同年齡、社會階級離散臺灣的香港人的處境，展現了生命力，也反映了其中的困境和人性的艱難。

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