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吳品諭「原來大家都是佛」畫展辦抽畫 黃敏惠抽中陳水扁 民眾驚呼：太巧了！

2026/05/24 17:27

前總統陳水扁留言參與「分享善循環抽畫活動」。（吳品諭提供）前總統陳水扁留言參與「分享善循環抽畫活動」。（吳品諭提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕擅長可愛佛教藝術創作的嘉義藝術家吳品諭，今天在佛光山嘉義市會館舉辦「原來大家都是佛」主題畫展，他在佛誕節期間在網路社群發起「分享善循環抽畫活動」，吸引近千位網友熱烈參與留言，今天舉辦公開抽獎活動，由嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠擔任抽獎嘉賓，結果黃敏惠竟抽中前總統陳水扁的留言，在場民眾直說：「太巧了！」

嘉義縣長翁章梁（中）等參觀「原來大家都是佛」主題畫展。（吳品諭提供）嘉義縣長翁章梁（中）等參觀「原來大家都是佛」主題畫展。（吳品諭提供）

不同於一般人對佛教藝術的刻板印象，吳品諭的作品以金色系畫風、Q版佛陀與溫暖幽默的生活語言，重新詮釋佛法與日常的距離，作品裡的佛陀不再遙遠莊嚴，而是像朋友般微笑；吳品諭說，作品希望讓人們回到內心最單純善良的地方，也希望透過佛誕節因緣，將善意與祝福分享給更多人。

「原來大家都是佛」系列，以「每個人本來都擁有清淨與慈悲」為核心概念，透過輕鬆可愛的方式，讓更多年輕族群願意主動靠近佛法，作品充滿療癒感，融入關於善念、慈悲與生活智慧的概念。

吳品諭表示，如果一張畫可以讓人今天心情變好，就是很有意義的事情，自己長期在社群媒體分享創作與生活中的佛法體會，希望讓大家知道，佛法不一定是艱深的道理，而是能真正走進生活的溫柔；透過藝術，讓佛法不再只是遙遠的宗教語言，而是一種能真正走進生活的溫柔力量。

嘉義市長黃敏惠（中）在嘉義藝術家吳品諭（右）的展覽抽畫活動抽出前總統陳水扁的留言。（吳品諭提供）嘉義市長黃敏惠（中）在嘉義藝術家吳品諭（右）的展覽抽畫活動抽出前總統陳水扁的留言。（吳品諭提供）

佛誕節畫展吸引許多網友留言，前總統陳水扁也留言：「心中有佛，永保平安！祝『原來大家都是佛』抽畫活動順利圓滿成功！」結果被嘉義市長黃敏惠抽中獲獎；民眾前往觀展時說，看著畫中的笑容，內心也會不自覺跟著平靜下來，而看到黃敏惠市長抽中陳水扁前總統的留言，更是有趣。

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