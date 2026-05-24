Mattauw大地藝術季暖身 透過「在地香氣」體驗曾文溪流域

學員將採集來的植物整理後，準備製作酊製及純露。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕為相隔4年、將於9月起登場的Mattauw大地藝術季暖身，一場氣味計畫工作坊今（24）日在台南六甲林鳳營舉行，結合首度開至曾文溪流域的香氣體驗車，由藝術家帶領學員採集當地的植物後，製作成酊劑與純露，從氣味認識土地。

大地藝術季策展團隊邀請台灣芳療品牌肯園「行動香氣體驗車」前進六甲林鳳營禾作社，20名學員先由專業講師率領，步行穿越落羽松森林至菁埔埤濕地公園畔，沿途認識並採集當地植物，後續再將採集來的植物整理後，放入行動香氣體驗車的蒸餾機器內，淬煉成純露，另外也製作專屬自己的香氣酊劑。

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大地藝術季策展人洪榆橙表示，藝術季活動的目的是希望更多人關懷與認識曾文溪流域，而過去藝術季活動一般都是用眼睛看，此次則以氣味為子計畫，透過氣味認識這塊土地。

藝術家陳科廷說，台南做為歷史層疊豐厚的土地，留有不同時代的地景痕跡，曾文溪流域有許多台灣原生種如樟樹、楓香等，也有不同時期於從外地引進的植物，例如荷蘭時期引進的芒果、蓮霧，日本時代引進的巴西乳香木、落羽松等，今天的活動用植物與氣味的角度，帶學員認識土地，也經由酊劑製作，宛如將不同時代的時空濃縮在一起。

參與體驗的學員來自台南市各地，還有在地的社區居民，學員說，「現在才知道原來身邊有這麼多資源可運用」，「原來植物也和歷史有關聯」。

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