孫翠鳳以聲入戲 挽起城市記憶與文化底蘊

2026台南文學季揭幕，開幕講座邀請孫翠鳳分享舞台經驗。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026台南文學季今天正式揭開序幕，並於明華園「戲巢藝術館」舉辦開幕講座，邀國寶級歌仔戲藝術家孫翠鳳擔任主講人，以「挽聲音」為題，從傳統戲曲的聲腔、語調與情感表達，延伸至城市記憶的採集與再現。

2026台南文學季揭幕。（台南市政府提供）

台南市副市長葉澤山表示，今年台南文學季以「台南現挽」為主題，強調從當下出發，採集城市中的聲音、影像與故事，轉化為文學的一部分；並以「挽聲音」為起點，象徵從聆聽出發，逐步展開對台南的多重感知與書寫。透過多場講座、工作坊、文學營與親子共讀，從聲音、影像、青春到日常，展開對城市的採集，邀市民走入台南，親手挽起屬於這座城市的片刻。

請繼續往下閱讀...

2026台南文學季揭幕，開幕講座邀請孫翠鳳分享舞台經驗。（台南市政府提供）

戲巢藝術館為原台南舉重館舊場館轉型而成的文化空間，明華園戲劇總團以下一個百年思考，讓舊有場館重新出發，結合傳統戲曲和當代生活，期待逐步孕育出一處讓戲曲持續發聲的所在。開幕講座中，孫翠鳳以自身舞台經驗出發，分享聲音如何成為角色的靈魂，如何在一字一句之間承載情感，並與觀眾建立深刻連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法