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2026新北街頭學校6月底登場 嘻哈饒舌、塗鴉、街舞大賽即日起開放報名

2026/05/24 22:24

2025新北街頭學校「MADSTREET狂熱街頭」由潘潘潘博均奪下激鬥組冠軍、FyP & 9iga獲得校園組冠軍。（新北市文化局提供）2025新北街頭學校「MADSTREET狂熱街頭」由潘潘潘博均奪下激鬥組冠軍、FyP & 9iga獲得校園組冠軍。（新北市文化局提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕2026夏季最受矚目的街頭文化盛事「2026新北街頭學校」將於暑期重磅登場！今年以「創作進行中」為主題，回應新北移動、多元混合的特質，將於6月29日至8月30日，串聯青年創作者、知名音樂人、DJ及塗鴉藝術家，帶來府中15主題室內展覽及連續9個週末的系列活動，並攜手嘻哈饒舌、塗鴉、街舞等三大重量級賽事，讓府中地區沉浸在街頭文化的潮流裡！

其中，「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽及「2026 墨路行者」國際塗鴉大賽，自即日起至6月15日止接受報名，邀請國內外所有熱愛街頭藝術的朋友齊聚新北展現街頭能量，所有熱愛饒舌或塗鴉的民眾皆可報名，國籍、居住地不限，海外民眾亦可參加。

今年度「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽評審陣容全面升級，邀請到包括台饒矚目廠牌Multiverse主理人大麥 Macdella、金曲製作人斐立普Felipe.Z、嘻哈龍虎門主理人郭國瑞、香港饒舌歌手Dough-Boy及創作風格豐富多元的DJ小庭Burgerlin等多位重量級評審，從詞曲創作、舞台魅力到音樂製作，提供更專業且多元的評選視角。

2025新北街頭學校「墨路行者」國際塗鴉大賽冠軍得主FEVER。（新北市文化局提供）2025新北街頭學校「墨路行者」國際塗鴉大賽冠軍得主FEVER。（新北市文化局提供）

「2026 墨路行者」國際塗鴉大賽歷年吸引來自世界各地的塗鴉高手齊聚決賽現場，今年評審團邀請日本CALMA ART創辦人WA2、馬來西亞塗鴉藝術家Asmoeroc、融合街頭與當代藝術的菲律賓藝術家EXLD擔任評審。初賽將於7月10日先選出8組入選團體/個人，於8月8日、9日進行決賽，決賽當日不僅能欣賞到參賽者大面積現場創作，還有機會目睹評審即興揮灑，近距離感受街頭藝術的爆發力。

2025新北街頭學校「新北國際街舞大賽」由日本隊「F.os from M.I.L.K ryukyu」勇奪青少年組排舞冠軍。（新北市文化局提供）2025新北街頭學校「新北國際街舞大賽」由日本隊「F.os from M.I.L.K ryukyu」勇奪青少年組排舞冠軍。（新北市文化局提供）

「2026新北國際街舞大賽」本年度以「Dance Bold, Dance Global」為主題，更針對18歲以下青少年開闢「不限舞風一對一（青少年組）」專屬賽道，提供潛力新秀盡情發揮的舞台！賽事報名即日起至7月15日截止，並將於8月1日、2日在致理科技大學誠信館熱血開戰，有興趣的民眾可免費索票（https://www.accupass.com/event/2603120319131316076960）觀賽！

「2026新北街頭學校」系列活動，詳詢新北市政府文化局官網或IG搜尋「新北街頭學校（@sos.ntpc）」、「2026新北國際街舞大賽」。

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