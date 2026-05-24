華格納權威齊聚府城 各地樂迷奔赴台南 高鐵巧遇指揮大師

頂尖表演組合，右起男高音 Klaus Florian Vogt、指揮尼爾森斯、女高音 Sarah Wegener、男低音Vitalij Kowaljow。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕擁有280年歷史的歐陸天團萊比錫布商大廈管弦樂團，由指揮大師安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）親自率領登台，今（24）日在台南文化中心演出，做為台南國際音樂節與台積心築藝術季的重點節目，樂團慷慨地在《女武神》第一幕之後，於安可曲獻上《羅恩格林》第3幕前奏曲，讓所有樂迷驚喜不已。

萊比錫布商是全世界第一個在拜魯特音樂節之外演出《指環》的樂團，這個無可替代的連結，讓樂團決定請來多位當今最炙手可熱、拜魯特音樂節御用的華格納獨唱家，包括男高音Klaus Florian Vogt、女高音Sarah Wegener與男低音Vitalij Kowaljow，因此吸引無數樂迷奔赴台南，甚至有日本與香港樂迷專程跨海飛台朝聖，有樂迷在高鐵巧遇尼爾森斯，獲得與大師親近合影，成為音樂旅程的意外插曲。

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全場樂迷以持續不斷的掌聲與歡呼向樂團致敬。（MNA提供）

音樂會上半場由舒曼的降B大調第一號交響曲《春天》拉開序幕，為午後注入生機盎然的浪漫派詩意；下半場即是此行最大焦點華格納《女武神》第一幕。萊比錫是華格納的出生地，樂團在演繹這部作品時展現出無可比擬的正統底蘊與深刻的戲劇張力。尼爾森斯曾表示，《女武神》第一幕是整部《指環》大戲中，最能展現英雄、神祇與人類拉扯，且最具人性全貌的一幕。

主辦牛耳藝術指出，樂團在緊湊的樂段全神貫注，展現磅礴的衝擊感；在細微處，弦樂部則以極具層次的運弓技巧，讓樂音逐漸醞釀、緩緩升起，烘托台上3位華格納名家的演唱，以無懈可擊的實力與情感張力深入人心。

為表達對歐陸天團的迎賓禮遇，台南市副市長葉澤山與台積電文教基金會執行長許峻郎，特別在演後向團隊致意，並致贈台南著名芒果，以及象徵在地工藝美學的精緻蘭花盤，展現文化古都的人情溫度與城市魅力。

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