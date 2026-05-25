新竹市斥資千萬赴德嚴選2台史坦威頂級演奏鋼琴 11月辦開琴演奏會

睽違25年斥資千萬，新竹市文化局與清大組專家團隊，遠赴德國漢堡，嚴選2台史坦威頂級演奏鋼琴，預計11月開琴，提供市民頂級音樂饗宴。（新竹市文化局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局與清華大學音樂學系、史坦威鋼琴資深調音師李俊利組專家團隊，今年4月18日到 4月22日遠赴德國漢堡的史坦威（Steinway & Sons）鋼琴總廠，在9台頂級鋼琴中，嚴選出2台最適合新竹市文化局演藝廳的演奏名琴，總價上千萬元的史坦威鋼琴預計9月抵達台灣新竹，這是竹市睽違25年，再購買新專業型演奏鋼琴，11月會舉辦開琴演奏會，期為竹市打造國際級音樂饗宴。

睽違25年斥資千萬，新竹市文化局與清大組專家團隊，遠赴德國漢堡，嚴選2台史坦威頂級演奏鋼琴，預計11月開琴，提供市民頂級音樂饗宴。（新竹市文化局提供）

文化局長王翔郁也與專家團隊前往德國選名琴，他說，此次精選來台的2台鋼琴，皆搭載「Harmonic Damper」設定功能，是台灣首度引進具備此項技術的鋼琴。該功能可有效降低演奏者踩踏延音踏板時所產生的機械雜音，同時完整保留琴弦之間豐富而細緻的諧波共鳴，進一步提升鋼琴家在音色層次、細節表現與演奏控制上的表現力。

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清大藝術學院院長張芳宇也提及，這2台鋼琴預計將於今年9月抵達台灣，屆時可望成為全國頂尖等級的鋼琴設備，為台灣音樂教育與演奏環境帶來嶄新里程碑。

王翔郁說，史坦威鋼琴是全球頂尖鋼琴家心目中的殿堂級樂器，專家團隊已在現場進行試彈、音色鑑賞與結構評估，精挑細選出2台音色與工藝皆臻完美的平台鋼琴。這是對竹市文化建設的重大投資，更是市府推動藝文國際化、深耕在地音樂教育的具體實踐。未來運抵新竹後，文化局也會規畫一系列精采的開琴音樂會與講座，邀請市民共同見證這份專屬於竹市的國際級聲音。

睽違25年斥資千萬，新竹市文化局與清大組專家團隊，遠赴德國漢堡，嚴選2台史坦威頂級演奏鋼琴，預計11月開琴，提供市民頂級音樂饗宴。（新竹市文化局提供）

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