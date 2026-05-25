二二八歷史現場！受難者施江南醫師開設「四方醫院」 列直轄市定古蹟

位於大同區天水路25號的「四方醫院」為二二八受難者施江南醫師所開設，當時施江南醫師在院內遭強行擄走、下落不明。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕位於大同區天水路25號的「四方醫院」為二二八受難者施江南醫師所開設，當時施江南醫師在院內遭強行擄走、下落不明，因此「四方醫院」也成為大稻埕地區的二二八事件現場，施家兄弟所設的「四方醫院」亦為台灣首間民間連鎖醫院。今（25）日經台北市文化資產審議委員會審議，通過指定為直轄市定古蹟。施江南二女兒施淑娟醫師與其家人也到場見證，確認為古蹟後，施淑娟開心展露笑容。

施淑娟醫師出席會議，闡述與父親的種種回憶。（記者孫唯容攝）

施江南醫師於1902年出生，為鹿港施家四兄弟的老三，1924年自台北醫學專門學校（現台大醫學院）畢業後，赴日進入京都帝國大學醫學部專攻內科，1930年9月獲得京都大學的醫學院博士，為繼杜聰明後，第二位取得醫學博士的台灣人。1931年施江南醫師4月返回台灣，先後擔任台北醫學專門學校講師、教授，1935年7月離開北醫，在台北市建成町開設「四方醫院」，從事內科、小兒科診療。而施家大兒子、二兒子也分別於鹿港、嘉義開設「四方醫院」，成為台灣醫療史上連鎖醫院的先驅。

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1947年，二二八事件發生時，施江南被推為處委會委員，該年3月11日晚間，數名便衣及軍人佯裝要看病，撞壞兩扇門闖入醫院，施江南醫師遭擄走，至今下落不明。遺孀施陳焦桐在丈夫遇劫後，獨立撫養5個女兒，有4人畢業於台大醫學院、1人畢業於台大藥學系，繼承父親衣缽。

「四方醫院」為建成圓環周邊保存完整的日治時期街屋，本身建築為大稻埕地區常見四柱三窗店屋形式。（記者孫唯容攝）

文化局介紹，「四方醫院」為建成圓環周邊保存完整的日治時期街屋，本身建築為大稻埕地區常見四柱三窗店屋形式，三層磚造承重牆，RC樓版梁構造，三樓退縮陽台。天水街立面貼飾面磚，在東側立面為素面磚牆，而南段共同壁牆體一樓為磚石間砌，二皮磚才、一皮石材，石材並有順丁交換變化，為附近地區牆體並不常見構造形式，磚材為TR磚。

高齡91歲的施淑娟醫師出席會議，她憶起兒時與父親的種種回憶，當年父親行醫對於貧苦病人不收錢，而有產生健保概念，病人營養不良更會邀請他們到醫院吃飯；她也說，父親重視醫療衛生教育，還會上廣播電台，自己也時常陪伴。在當年，四方醫院不僅為首間民間連鎖醫院，更是少數附設病房的私人醫院，而今僅剩位於台北圓環旁的四方醫院有保留現址。

北一女中校長陳智源到場表示，施江南的五位女兒皆為北一女中畢業，因此擔任過北一女家長會長，對於學校的愛護，陳列在校史傳頌。醫院保存不僅是紀念當年少有的博士學位醫師，四方醫院更是二二八事件歷史現場，這棟建物不只是醫院，更是能呈現施江南醫院對後代影響力的地標，極具當代教育意義。

台南女中校長洪慶在因高鐵誤點未能到場，由文史工作者林哲彣代為轉述，校園有江南焦桐學堂的空間，若能與四方醫院的古蹟保存相連結，將更具有教育意義，國教署人權教育資源中心設在台南女中，他們在推動人權教育的同時，更希望為人權犧牲的前輩們相關住所遺蹟能被保留下來，被列為古蹟保存是無價的文化資產。

彰化女中歷史老師李昭容也指出，全台灣的四方醫院只剩下台北這棟，歷史意義相當重要，而1930年代的醫師會選擇在家中開業，而「現在不會有醫生自己家裡開醫院，都會希望生活和工作空間能區隔」，明顯能看出與現今醫病關係的區隔，因此建築象徵的不僅是家族史，更是台灣醫療史。

最後文資委員投票，今天共有22位文資委員出席中，17人同意列為直轄市古蹟、5人不同意，由於同意數過半，指定四方醫院列為古蹟。而施淑娟醫師走出會議室時，台北市副市長林奕華也上前慰問、攙扶，感謝她與家人特地前來。

四方醫院今（25）日經台北市文化資產審議委員會審議，通過指定為直轄市定古蹟。施江南二女兒施淑娟醫師與其家人也到場見證，確認為古蹟後，施淑娟開心展露笑容。（記者孫唯容攝）

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