《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎帶動買氣 多部華文創作衝進排行榜

小說《臺灣漫遊錄》獲國際大獎肯定，各通路賣到缺貨，同時也帶動華文創作市場買氣，知名網路書店最新排行榜前10名有一半為華文創作作品。（博客來、中央社提供）

〔中央社〕作家楊双子長篇小說《臺灣漫遊錄》獲國際大獎「國際布克獎」，各通路賣到缺貨，同時帶動華文創作買氣，博客來網路書店排行榜前10名，有一半為華文創作，為過往少見情況。

博客來網路書店品牌公關李欣樺受訪時表示，20日清晨公布獲獎消息後，《臺灣漫遊錄》中文書商品頁流量暴增近10倍，不到數小時銷量即突破千本，電子書週銷量較前一週成長18倍，並迅速衝上博客來全站即時榜冠軍，累積3天內銷售即破萬本，中文書、電子書、有聲書都高居榜首，英文版及日文版同樣都有出色的銷售表現。

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李欣樺提到，除了《臺灣漫遊錄》外，楊双子另一作品《花開時節（全新修訂版）》亦登上全站即時榜第4名，吳明益《單車失竊記》單日銷售即超越前月總銷，林榮三文學獎得主洪倪首本創作《賣瓜的人》、台語詩人温若喬詩集《日花閃爍》、記錄台灣神祇故事的《眾神之島》，都擠進排行總榜前10名。

此外，吳明益作品如《苦雨之地》、《天橋上的魔術師》、《複眼人》，上週銷售翻倍；陳思宏《鬼地方》、李屏瑤《台北家族，違章女生》、Nakao Eki Pacidal《蕉葉與樹的約定》等作品，也都衝上即時榜。

譯者效應方面，溫若喬因確認擔任「臺灣漫遊錄」台文版翻譯，她之前在社群掀起討論並長居暢銷榜的作品《日花閃爍》，銷售表現也加成。

除了文學作品外，台灣歷史、地理、飲食等主題書籍也同步受惠，平均較得獎前銷售成長至少5成；旅遊類新書《出發吧！台灣鐵道觀光列車》開賣即登上即時榜前10名，人文社科《福爾摩沙南方奇譚》登上即時榜百名內。

飲食類散文也有多本重回即時榜，如楊双子《老台中》、洪愛珠《老派少女購物路線》、馬世芳《也好吃》等書。

博客來觀察，此次《臺灣漫遊錄》獲獎，不僅帶動讀者對台灣文學、翻譯文學與女性書寫作品的關注，也再次展現台灣故事在國際市場上的文化影響力與閱讀能量，整體書籍業績亦較得獎前日均成長超過2成。

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