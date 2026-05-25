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海廢變身小管夜燈 澎漁會與文澳國小創作討人喜

2026/05/25 20:52

澎湖區漁會25日攜手馬公文澳國小辦理「海洋廢棄物再利用」活動，學生們在藝術家引導下發揮創意，將廢棄浮標製成小管造型夜燈，模樣相當討喜。（澎湖區漁會、中央社提供）澎湖區漁會25日攜手馬公文澳國小辦理「海洋廢棄物再利用」活動，學生們在藝術家引導下發揮創意，將廢棄浮標製成小管造型夜燈，模樣相當討喜。（澎湖區漁會、中央社提供）

〔中央社〕澎湖海岸線遍布海漂廢棄物，澎湖區漁會辦理「海洋廢棄物再利用」，今天攜手馬公文澳國小發揮創意，將廢棄浮標製作具有澎湖特色的小管造型夜燈，讓廢棄的海漂資材，重新獲得新生命。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，澎湖四面環海，海洋是地方重要資產，但嚴重的海漂廢棄物備受關注，海廢不應只是淨灘時被清除，更應思考如何透過教育與創意，將問題轉化為新的價值與機會。

澎湖區漁會25日結合馬公文澳國小辦理「海洋廢棄物再利用」活動，邀請藝術家李佩華（後立者）帶領學童利用回收的各式海漂浮標，經清潔、彩繪與組裝後，創作出兼具美感與實用性的「小管夜燈」（澎湖區漁會、中央社提供） 澎湖區漁會25日結合馬公文澳國小辦理「海洋廢棄物再利用」活動，邀請藝術家李佩華（後立者）帶領學童利用回收的各式海漂浮標，經清潔、彩繪與組裝後，創作出兼具美感與實用性的「小管夜燈」（澎湖區漁會、中央社提供）

區漁會今天結合馬公文澳國小辦理「海洋廢棄物再利用」，邀請澎湖海廢藝術家李佩華帶領學童利用回收的各式海漂浮標，將浮標經過清潔、彩繪與組裝等實作，變成兼具美感與實用性的「小管夜燈」，模樣令人討喜，讓每位小朋友在實作中體驗「資源循環再利用」的價值，也深化海洋環境教育與推廣循環經濟理念。

顏德福表示，「從海廢到藝術、從垃圾到資源」的實作體驗，未來仍會持續的辦理，讓海洋教育從校園向下扎根，培養孩子珍惜海洋、減少污染及永續利用海洋資源的責任感，共同守護澎湖海洋環境，實踐循環經濟與永續海洋的理念。

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