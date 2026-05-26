從數學到油彩！南一中退休老師杜瑞賢圓夢開畫展

「杜瑞賢老師油畫作品展」今日舉行開幕式。（台南一中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕站了35年講台、教過無數學生數學的台南一中退休教師杜瑞賢，退休後沒有停下腳步，反而重新拿起畫筆，走進油畫世界。如今，他舉辦「杜瑞賢老師油畫作品展」，用一幅幅溫潤細膩的作品，展現人生另一段精采旅程。

「杜瑞賢老師油畫作品展」今（26）日在台南一中小禮堂藝廊舉行開幕式，現場氣氛溫馨熱烈。長年任教數學的杜瑞賢老師，退休後選擇重新投入藝術學習，加入「桃楓畫會」，並師事洪啟元，從基礎開始學習油畫技法，一步步走進油彩與光影的世界。

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曾在台南一中任教35年的數學老師杜瑞賢，舉辦油畫作品展。（台南一中提供）

杜瑞賢分享，其實自己從小就熱愛繪畫，小學時作品便常入選校內美展，雖然沒有正式接受美術訓練，但對藝術始終懷抱濃厚興趣。而他的舅舅，就是府城知名彩繪大師潘麗水。在濃厚藝術氛圍耳濡目染下，也讓他對色彩與美感的敏銳度悄悄在生命中扎根。

除了畫畫，杜瑞賢平時興趣相當廣泛，喜歡養鳥、釣魚、種蘭花與攝影，甚至還懂水電工程、電腦組裝與程式設計，展現理性與感性兼具的人生樣貌。他也把豐富的人生閱歷融入創作，作品題材涵蓋世界各地的人文風景，包括東歐小鎮、巴黎聖母院、義大利卡布里島海岸風光，以及鄉間河畔與日常生活景色等，透過油彩記錄旅途中感受到的光影、溫度與情感。

杜瑞賢老師為觀展師生導覽自己的畫作。（台南一中提供）

此次展覽作品涵蓋風景、靜物與人物等不同題材，整體色彩柔和細膩、充滿生命感。許多前來觀展的師生都驚訝表示，很難想像這些成熟溫暖的作品，竟出自1位退休後才正式學畫的數學老師之手。

台南一中表示，這場畫展不只是藝術展覽，更像是一堂關於熱情、勇氣與終身學習的人生課。杜瑞賢老師用親身經歷證明，退休不是句點，而是另一段精采人生的開始。

「杜瑞賢老師油畫作品展」即日起至6月5日於台南一中小禮堂藝廊展出。

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