台灣文學躍上國際舞台 台文館2026英譯工作坊 全球徵選開跑

台文館推跨國英譯工作坊，打造台灣文學國際新亮點。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著台灣文學在國際文壇持續發光，並在國際布克獎等重要獎項帶動下掀起全球關注熱潮，國立台灣文學館乘勢再推跨國文學推廣計畫，宣布「言嶼交響：2026臺灣文學英譯工作坊」即日起開放全球報名至6月21日止，邀請世界譯者共同參與臺灣文學的國際轉譯工程。

台文館再度攜手英國文學翻譯中心（BCLT），延續去年移師台灣舉辦即獲熱烈迴響的合作成果，吸引逾百名國際譯者申請。今年更升級師資陣容，採「雙導師制」，邀請旅居紐約的新加坡籍作家兼譯者Jeremy Tiang與《The Paris Review》資深編輯Dennis Zhou共同指導，並由BCLT常務總監Anna Goode來臺參與交流。

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同時，亦規劃多場國際講座，邀請《臺灣漫遊錄》芬蘭譯者Rouno、《天橋上的魔術師》韓國譯者Heo Yu-young及臺灣文學選集LiFT書系日本譯者Yamaguchi Mamoru等分享經驗，並結合臺灣原住民作家利格拉樂．阿女烏及英國出版專業人士，共同探討臺灣文學的跨語際轉譯與國際出版路徑。

台文館表示，工作坊將於11月9日至14日在台南舉行，以台文館為核心場域，進行為期6天密集訓練，內容涵蓋文學翻譯實務、文本試譯與討論、作家講座、版權與出版產業專題及譯者職涯發展等，全面強化學員對國際出版鏈的理解。

台文館表示，這次預計招收20位學員，徵選文本為作家黃崇凱短篇小說集《克漏字》中〈新來的家人〉，採線上報名方式進行。報名期限至6月21日23時59分截止，期盼透過國際級師資與實作訓練，持續推動台灣文學走向世界。

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