「身騎白馬」的經典電影來了！70年老片《薛平貴與王寶釧》修復後台南首映

《薛平貴與王寶釧》老電影完成修復，將在歸仁文化中心進行台南首映，民眾可以重溫懷舊的經典畫面。（曾吉賢提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般人耳熟能詳的「我身騎白馬走三關」，是傳統歌仔戲《薛平貴與王寶釧》的經典唱詞，台南藝術大學音像紀錄研究所找到了距今70年的35mm膠卷片，團隊進行物理、數位修復後，本週六將以令人懷舊的露天放映形式公開發表，邀請鄉親父老見證近代本土自製電影的歷史軌跡，以及文化資產搶救工程的艱辛成果。

歸仁文化中心大廳也有「修復影像•記憶再生」的主題特展。（記者吳俊鋒攝）

《薛平貴與王寶釧》台南首映會週六晚間將於歸仁文化中心前舉行，播放的是客語版第二集，由何基明擔任導演，1956年製作，現場架設300吋的大螢幕，打造古早味十足的戶外電影院，帶給民眾難得的感官體驗，還有以「修復影像・記憶再生」為主題的特展。

請繼續往下閱讀...

歸仁文化中心大廳的「修復影像•記憶再生」主題特展，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

露天電影院是市府文化局與南藝大官學攜手慶祝台語片70週年的系列活動之一，配合《薛平貴與王寶釧》的演出，中心大廳也將呈現古早碳精棒放映機、經典膠卷盤，以及6幅復刻版海報，並搭配搶救影像紀錄片，以及相關的設備與器具等，深化民眾認識修復工程的重要性，特展持續至6月14日。

歸仁文化中心大廳規劃「修復影像•記憶再生」主題特展，有精彩的復刻版海報。（記者吳俊鋒攝）

文化局長黃雅玲表示，露天電影是1950年代最核心的庶民娛樂，為舊時代集體記憶，希望透過音像體驗活動，帶來藝術交流、資產修復的啟蒙，重現台語片風華，也邀請大家一起回味早期的日常生活。

歸仁文化中心大廳的「修復影像•記憶再生」主題特展，持續至6月14日。（記者吳俊鋒攝）

策展人為南藝大音像紀錄研究所長曾吉賢，他表示，團隊於13年前在苗栗一處放映業者倉庫尋獲《薛平貴與王寶釧》膠卷原片，分上、中、下集，這是首部自製的台語電影，彌足珍貴，面對醋酸、沾黏，以及破損嚴重等劣化狀態，展開艱辛的搶救。曾吉賢提到，歷經整飭、物理清潔，以及數位掃描，逐格完成精修，終於讓珍貴的原始膠卷，從遺棄物重獲新生，成為承載集體記憶的「文化媒介」，實踐專業維護與影像傳承的社會價值 。

曾吉賢說，《薛平貴與王寶釧》原片找到時，已被置換為客家話、山歌仔、八音，以及當時的流行樂，見證了早期電影產業為了地方溝通便利的跨語言行銷策略，看到1950年代台灣族群間多元文化交流與共融的歷史記憶。

6月13日歸仁文化中心也將舉辦「搶救家庭錄影帶工作坊」，由曾吉賢團隊帶領眾人動手整理與修復自家的VHS、V8B、BETA等舊片子，將文資保存觀念延伸至日常生活。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法