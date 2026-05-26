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同住屋簷下 為何變陌生人

2026/05/26 17:35

（達志影像提供）（達志影像提供）

〔文／拾壹鈅〕先生進入中年後，話慢慢少了，一開始我以為只是累了，後來才知道，他在職場長期被主管用難聽的話責備，卻沒有出口可以反駁。那些吞下去的話，沒有消失，只是跟著他，一起回到家裡。

他是很好說話的人，別人交代的事，幾乎都答應；不屬於他的工作，也默默完成。久了，大家好像都習慣了。而我，也習慣看著他愈來愈消沉，變得只會抱怨。我常提醒他，要學著拒絕，可是每次話說出口，看著他眉頭深鎖的樣子，又會覺得心軟。曾經那個說話帶笑、眼神有光的人，好像被生活慢慢磨鈍了。

壓力開始滲進日常。他變得容易焦躁，對開銷、物價、孩子學費都很敏感。他常說自己是家裡最辛苦的人。我能接納他的情緒。只是有時候，我也會想，自己是不是也早就累了，只是沒有人問。

其實我一直都在工作，也分擔家裡的支出、孩子的生活費，有一部分也是我負責。我沒有想過一定要被記得、被感謝。只是當這些慢慢變成理所當然時，心裡還是會有一點空掉的感覺。我不怕一起承擔，怕的是，問題被丟在空氣裡，然後沒有人願意伸手接住。

最難受的，還是沉默。有時只是一句很普通的話，他就開始不說話，家裡會變得很安靜，安靜到連時間都像停住。最久的一次，我們住在同一個家裡兩年，卻幾乎沒有真正聊天，那段日子，我常覺得，我們像兩個借住在同一個屋簷下的陌生人。

很多時候，我只能提醒自己要穩住情緒，好像只要我一亂，整個家就會跟著失去平衡。我不是沒有想過離開，只是想到孩子，又會猶豫。

我知道，他不是故意要傷害誰。他只是太習慣把所有情緒關在心裡，只是，當一個人長期不說話，沉默就會慢慢長出重量。現在的我們，看起來仍然是一個完整的家，只是彼此之間，好像隔著一段說不出口的距離。

我開始慢慢明白，婚姻有時候不只是愛不愛。而是兩個人，在很累很累的時候，還願不願意，為彼此留一點位置。

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