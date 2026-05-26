《臺灣漫遊錄》抱回2026年國際布克獎冠軍 作者楊双子載譽歸國

文化部政務次長李靜慧（左）前往接機並獻花恭賀楊双子奪下國際布克獎冠軍殊榮。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》抱回2026年國際布克獎冠軍寶座，寫下台灣文學首度奪得此國際大獎的歷史新紀錄。楊双子傍晚搭機返抵台灣，她在桃園機場受訪時除了感謝金翎的翻譯幫助她得到大獎，也請台灣文學同行相信，「台灣文學站在世界舞台上，我們從來沒有輸給任何人」。

台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》抱回2026年國際布克獎冠軍寶座。楊双子傍晚搭機返抵台灣，她在桃園機場受訪時除了感謝金翎的翻譯幫助她得到大獎，也請台灣文學同行相信，「台灣文學站在世界舞台上，我們從來沒有輸給任何人」。（記者朱沛雄攝）

2026年國際布克獎於英國時間5月19日晚間10點5分（台灣時間5月20日清晨5點5分）在倫敦泰特當代美術館舉行頒獎典禮，台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《台灣漫遊錄》擊敗各國強敵，成功抱回國際布克獎冠軍寶座，這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。楊双子搭乘華航班機於傍晚17時50分返抵桃園機場，文化部政務次長李靜慧前往接機並獻花恭賀楊双子奪下國際布克獎冠軍殊榮。

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楊双子接受媒體聯訪時表示，她不是台灣文學裡面最優秀的那個人，只是剛好有這個機遇，很感謝有金翎，如果沒有金翎的翻譯版，她的翻譯策略及對翻譯的思想，這個大獎是不可能拿到的。她也請台灣文學同行的前輩同儕及後進相信，「台灣文學站在世界舞台上，我們從來沒有輸給任何人」。

至於對未來的規劃，楊双子表示，為了全心全意寫好接下來的作品，與經紀人討論後決定2029年之前不接演講邀約。為來將致力書寫有關台灣、女性、歷史，以及可以見微知著，理解台灣是怎樣一個國家為主題的小說。

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