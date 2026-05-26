台灣北海岸藝術協會會員聯展登場 「鯤夢翱翔 藝鳴驚人」展藝術多元風貌

藝術家林得樂作品〈金色花海〉。（台灣北海岸藝術協會提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕由台灣北海岸藝術協會主辦的「鯤夢翱翔 藝鳴驚人－台灣北海岸藝術協會會員聯展」，即日起至5月31日在中正紀念堂1樓藝廊展出。協會理事長林正發表示，展名中的「鯤」象徵從大海到天際的無限潛力與飛翔的雄心。此次共有37位參展者，展出近百件作品，透過多元藝術形式展現超越界限、自由遨遊與創新突破的精神。

藝術家林正發木雕作品〈躍〉展現奔騰氣勢。（台灣北海岸藝術協會提供）

主辦單位指出，本次聯展來自全國不同藝術領域，包含顧問團毫芒雕陳逢顯、2026新北藝術家策展人林文昌、表演藝術家許效舜揮毫書法等，此外還有台灣北海岸藝術協會理事長林正發木雕創作〈躍〉展現奔騰氣勢、創會會長吳若棠水彩作品〈小白屋〉、榮譽理事長林得樂作品〈金色花海〉等。

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藝術家邱盟淑作品〈雨過天青雲破處〉。（台灣北海岸藝術協會提供）

展出作品還包括工筆畫創作方面，展現細膩筆法，勾勒出典雅的花鳥圖；在立體與複合媒材創作方面，則有紙黏土雕塑、環保素材、鮮花、綠葉等植物，創作多元化作品。

藝術家洪瑞鴻作品〈台灣珍寶〉。（台灣北海岸藝術協會提供）

纏花藝術家洪瑞鴻則結合剪紙、纏繞與刺繡技術，編製出細膩精巧的作品；邱盟淑專精於瓷器瓷板彩繪與捏塑雕刻等柴燒陶瓷器，展現多變的創意美感。在工藝創作方面，展出者運用樸拙的寶石經由巧思設計，華麗轉身成為精緻高雅的飾品展現，有興趣的民眾可到現場細賞。

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