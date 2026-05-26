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藝文 > 藝起享享 > 看表演

李竺芯加入兩廳院夏日爵士 這一天登戶外派對開唱

2026/05/26 22:39

夏日爵士戶外派對請到彭郁雯五重奏、台灣拉丁重擊與台語金曲歌后李竺芯輪番上陣。（兩廳院提供）夏日爵士戶外派對請到彭郁雯五重奏、台灣拉丁重擊與台語金曲歌后李竺芯輪番上陣。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026「兩廳院夏日爵士」將於8月7日至29日登場，除邀請到眾多國際大師來台演出，國內卡司亦十分亮眼，其中，最受注目的夏日爵士戶外派對，將於8月15日在兩廳院藝文廣場登場，由彭郁雯五重奏、台灣拉丁重擊與台語金曲歌后李竺芯輪番上陣，打造最具感染力的夏夜音樂風景。

兩廳院表示，今年還有成軍15週年的兩廳院夏日爵士節慶樂團將大升級，音樂總監麥可．摩斯曼（Michael Mossman）添加了絃樂編制，與魏廣晧領軍的節慶樂團，重新演繹查理．帕克（Charlie Parker）和克里夫．布朗（Clifford Brown）。節目中也將呈現金曲爵士鋼琴家許郁瑛、和旅美爵士作曲家楊又臻的全新創作，全方位呈現爵士與拉丁的交互激盪。

還有輕鬆自在場童樂會《節奏千層麵》，由再度來台的拉丁爵士大師阿圖羅．奧法里爾（Arturo O'Farrill）領軍 ，特邀小號樂手魏廣晧同台「下廚」，以「千層麵」的多層次食材象徵爵士樂複雜的節奏交織，讓聽眾在旋律與節奏的層層堆疊中，體會拉丁爵士樂的律動與萬千變化的風格。這場特別為小觀眾設計參與式音樂會，小朋友可自備樂器、或借用現場的打擊樂器加入節奏創作。各項節目與周邊活動可詢兩廳院官方網站及OPENTIX。

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