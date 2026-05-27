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白恐倖存者如何將回憶寫成「飄丿的台灣人」？ 本尊將現身開講

2026/05/27 01:00

高金郎前輩（左1）分享他在泰源監獄的生活。（人權館提供）高金郎前輩（左1）分享他在泰源監獄的生活。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家人權博物館舉辦「2026泰源監獄歷史導覽小旅行」活動，於5月25、26日邀請政治受難者高金郎前輩重返台東泰源感訓監獄，講述白色恐怖時期被關押的日常生活、獄中難友情誼，以及1970年「泰源事件」的第一手見聞。高金郎新書《飄丿的台灣人—白色恐怖倖存者高金郎回憶錄》也將發表。

人權館說明，泰源感訓監獄於2022年被審定為不義遺址，是威權統治時期關押政治犯之重要場域。1970年2月8日，鄭金河、江炳興、詹天增、謝東榮、陳良、鄭正成等人在此起義，計畫奪取武器、攻佔廣播電台，向全台播送台灣獨立宣言；不幸在行動失敗後，5人攬下所有罪責以保護其他受難者，最終遭槍決，成為台灣反抗威權統治歷史中不可磨滅的一頁。

1940年生於雲林口湖的高金郎前輩，1963年在海軍服役期間，僅因同袍閒聊電影劇情在場，便遭人舉報以「共同陰謀投降叛徒」罪名逮捕，歷經刑求、被迫認罪，最終判處無期徒刑，後改判15年，先後在泰源監獄及綠島綠洲山莊監禁。

年逾八旬的高金郎前輩自1991年出版《泰源風雲》後，今年再度完成了《飄丿的台灣人—白色恐怖倖存者高金郎回憶錄》。陳文成博士紀念基金會也將在5月30日假國家人權博物館舉辦新書發表會，並邀請政治大學台灣史研究所歷史系教授薛化元與其對談。

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