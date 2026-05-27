《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎！「天后書蟲」杜娃黎波神預言照瘋傳

國際布克獎曬出杜娃黎波（Dua Lipa）手持《臺灣漫遊錄》與其他5本選書。（擷取自@thebookerprizes/Threads）



〔即時新聞／綜合報導〕由台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯的長篇小說《臺灣漫遊錄》19日榮獲全球翻譯文學超高榮譽「國際布克獎」（International Booker Prize），寫下台灣文學歷史新頁。眼尖網友發現，早在布克獎十周年慶典的官方照片中，全球流行樂天后杜娃黎波（Dua Lipa），手上捧著的6本推薦選書中，竟然赫見《臺灣漫遊錄》的身影！

布克獎官方IG10日曬出杜娃黎波手捧6本選書的照片，其中1本就是在9天後摘下「國際布克獎」的《臺灣漫遊錄》。天后跨界「神預言」台灣文學奪冠的奇幻同框，瞬間引爆社群熱烈討論，網友紛紛驚呼：「沒想到天后也是讀者，這到底是什麼神祕的次元壁突破！」

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這次在布克獎慶典擔任開場演講嘉賓的她，以「翻譯小說的力量」為題發表精彩開場演講，感性指出：「要理解他人的觀點，沒有什麼比一本書更能勝任，而翻譯小說更能將這種理解推向更深層次，它是對『他者化』的解藥。」

身為全球樂壇指標，杜娃黎波私底下其實是個不折不扣的「明星書蟲」，甚至連與未婚夫卡倫透納（Callum Turner）一見鍾情，都是因為初遇時兩人都在閱讀同款小說《信任》（Trust）。

事實上，杜娃黎波與台灣的緣分極深，過去就多次公開展現對台灣文化的強烈喜愛。2018年首度來台開唱時，她先是造訪鼎泰豐品嘗小籠包，更興奮打卡爬象山、逛迪化街；2020年她在個人社群曬出台灣冰棒「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」的照片，並寫下「甜蜜」（sumfing sweet）兩字，直接讓該款冰品在海內外被瘋狂掃貨；2024年11月她二度來台開唱，在桃園樂天棒球場展現女神魅力，吸引2萬名歌迷冒雨朝聖。

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