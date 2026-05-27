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台中綠美圖引進MUJI 日系「安靜空間」 並備有兒童紓壓玩具
綠美圖地下室與MUJI合作打造舒適、彈性「共融空間」。（中美館提供）
〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市獨立耗資53億元新建綠美圖，去年12月開館至今吸引超過百萬人次到訪，台中市立美術館設於館內，宣布攜手無印良品 MUJI RENOVATION 空間改造企劃，於地下一、二樓打造「安靜空間」與「共融空間」，民眾表示，家具低於90公分還備有兒童紓壓玩具，「感受到自在安心」。
中美館表示，綠美圖為台中市美術館與台中市圖書館共構，由日本SANAA事務所設計，為通透、流動且富層次空間樣貌，為回應場館多元使用需求，從軟硬體同步推動「共融計畫」，提供多感官導覽、無障礙服務台及友善參觀動線，另也規劃兼顧親子、樂齡及身心障礙者空間，讓觀眾依照自己步調探索藝術與建築。
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地下一樓改造成「安靜空間」，左西人文空間陳盈君老師設計「（呼吸）放鬆引導語」，協助觀眾放慢步調，獲得片刻自在與安心，而空間採簡潔溫潤、具居家感設計，配置低於90公分家具降低壓迫感，同時備有兒童及成人降噪耳罩、紓壓玩具，讓觀眾有短暫休息、調整情緒場域。
無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊表示，地下二樓「共融空間」運用線型等幾何家具，打造兼具休憩、交流、閱讀與小型工作坊功能多元場域，歡迎民眾扶老攜幼，來這裡短暫歇腳、沉澱思緒與互動交流。
中美館長賴依欣說，「共融計畫」將持續推出文化講座及創作工作坊，透，讓民眾都能以自在方式走進藝術，也讓文化成為共享生活日常。
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