國寶歌王經典金曲活動又來了！文夏跨世代音樂會本週六台南麻豆登場

文夏經典金曲活動週六在麻豆區總爺藝文中心登場。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化局今年度的文夏經典金曲活動本週六登場，為期2天，邀請老、中、青三代音樂人聯合獻藝，包含金曲獎台語歌后曾心梅與金曲獎最佳重唱組合「尋人啟事」，陣容堅強，透過傳承、創新等主題，重現國寶歌王的精采作品，一起回味昔日的璀璨風華。

台南市政府今年度的文夏經典金曲活動，週六在麻豆區總爺藝文中心登場。（記者吳俊鋒攝）

「2026聞到夏天－文夏經典金曲活動」將在麻豆區的總爺藝文中心登場，藉由跨世代音樂會的形式，串聯出台灣歌壇傳奇人物閃耀的一生，週六為「經典傳承日」，邀請曾心梅攜手藍色狂想樂團擔綱主秀，並與麻豆愛樂合唱團演出；第2天是「青年創新日」，由尋人啟事以A Cappella全人聲形式，演繹文夏經典作品，回應「文夏的歌，今天的年輕人怎麼唱」重要命題。

請繼續往下閱讀...

總爺藝文中心今天舉辦宣傳活動，文化局副局長林韋旭、文夏女兒文姬與女婿王建民，以及麻豆愛樂合唱團長李素珍，青年音樂人代表顏芳麗等人出席，以「老中青三代音樂人同框」做為活動主視覺意象，象徵文夏音樂跨越世代、重新串連台南、麻豆與當代生命經驗的重要文化意義。

文夏經典金曲活動週六登場，結合特展，精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

林韋旭表示，「聞到夏天」不只是演唱會，更重要的在於讓文夏音樂再次與地方產生深刻連結，成為一場文化行動；今年也結合文夏故事館展覽、台語家庭推廣活動、戶外玩樂市集與五感體驗闖關等，內容多元，歡迎大家共襄盛舉。

林韋旭指出，系列活動規劃了文夏經典歌曲場景再現的沉浸式空間、親子拼貼歌詞互動挑戰、復古黑膠與數位感應體驗、柚香咖啡味覺體驗，以及融合那個年代夏日記憶與場景美學的嗅覺體驗等，透過音樂、氣味、影像與互動設計，帶領民眾走進屬於文夏的時代風景。

特展策展人崑山科大副教授黃志偉結合藝術家吳天章新媒體藝術作品「再見春秋閣」，透過影像與藝術語彙再現時代氛圍與特殊情懷；藝術家張立曄則以文夏經典電影「再見台北」海報劇照為靈感藍圖，創作複合媒材作品「寶島歌王文夏與四姊妹合唱團」，重現文夏風華年代的璀璨景象。

文夏本名王瑞河，出生於麻豆，一生錄製約1200首台語歌曲，2022年過世，享耆壽94歲，市政府與文化部利用總爺藝文中心展館籌設文夏故事館，2023年5月20日文夏95歲冥誕日啟用，每年都會安排系列的緬懷活動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法