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首屆2026兒童戲曲藝術節 用歌仔戲拆解青少年逃家與情勒

2026/05/27 17:17

首屆兒童戲曲藝術節邀請劇評人吳岳霖策劃。（傳藝中心提供）首屆兒童戲曲藝術節邀請劇評人吳岳霖策劃。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕過去熟悉的傳統戲曲內容，回頭想想可能存在不少打打殺殺、兒童不宜的橋段。由國立傳統藝術中心主辦的首屆「2026兒童戲曲藝術節」，將於6月27日至8月16日在台灣戲曲中心登場，並重新以青年與孩童的關注視角出發，扭轉大眾對傳統展演的刻板印象。本屆藝術節特別邀請著名劇評人吳岳霖策劃，以「穿越小戲台」為主題，推出9檔專為現代兒童與家長量身打造的嶄新作品。

策展人吳岳霖今日在宣告記者會中直言，兒童戲曲並非單純將傳統內容兒少化，而是要替現代孩子找到他們正在面對的生活難題。現代兒童的成長背景與心智年齡已與過去不同，教養觀念也全面流變。因此，本次重製回歸的走戲人劇團《龍女流浪記》2.0版，便破天荒以歌仔戲唱腔與身段，深刻探討青少年的學業壓力、逃家孤單以及情緒勒索等議題。

「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」第2屆特優劇本《巨人阿里》由編劇張庭瑜與五洲勝義閣掌中劇團合作，翻轉阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說。（傳藝中心提供）「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」第2屆特優劇本《巨人阿里》由編劇張庭瑜與五洲勝義閣掌中劇團合作，翻轉阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說。（傳藝中心提供）

除了關注親子陪伴，藝術節也結合兒童布袋戲劇本創作推廣計畫，推出多部探討霸凌與同儕議題的布袋戲作品。五洲勝義閣掌中劇團的《巨人阿里》翻轉阿美族傳統傳說，溫柔觸碰反霸凌主題；昇平五洲園的《阮是天頂上光的星》則以特殊的雙舞台共演手法，細膩呈現自閉症兒童學習布袋戲的成長故事。主辦單位期望透過這些與現實生活緊密相連的嶄新議題，引導家長陪伴孩子在觀演中共同思辨，讓傳統藝術真正成為現代家庭溝通的橋梁。詳詢傳藝中心官網與OPENTIX網站。

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