歌仔戲消失後在深夜復活？台灣戲曲中心創造「魔幻博物館」水鬼抓交替變沉浸式空間

《水鬼請戲．臨水之界》結合布袋戲與科技舞台，帶領觀眾走進驚奇世界。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕如果有一天，歌仔戲與布袋戲在未來世界完全消失，只能被當成博物館裡的展覽物件，會發生什麼事？由國立傳統藝術中心主辦的首屆「2026兒童戲曲藝術節」，特邀名劇評人吳岳霖以「穿越小戲台」為主題策劃9檔嶄新作品。其中，由浩明創意工作室推出的《今天的營業時間即將結束》打破傳統坐在位子上的觀演藩籬，將台灣戲曲中心小表演廳打造成充滿魔幻感的遊樂園，帶領觀眾用全新的體驗重新認識傳統歌仔戲。

主演暨音樂統籌陳歆翰表示，故事將時空拉至歌仔戲已然消失的近未來，想像被藏在博物館裡的樂器、面具等前後場相關物件不甘寂寞，在閉館廣播響起後集體復活重返舞台，作品透過「博物館驚魂夜」的趣味概念，逐一拆解一齣戲的組成，將前場演員與後場樂師各司其職的故事立體化，讓對傳統戲曲不熟悉的「戲曲麻瓜」也能在充滿驚奇的視覺體驗中，看見每位隱形功臣的生命故事。

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《今天的營業時間即將結束》音樂統籌與主演之一陳歆翰（右）與策展人吳岳霖，介紹策展與節目概念。（傳藝中心提供）

另一個焦點，是由入選台灣品牌團隊的台北木偶劇團帶來的科技版《水鬼請戲．臨水之界》，以嘉義鹿堀溝「水鬼抓交替」的民間傳說為靈感，並加入科技藝術與新媒體，打破傳統操偶限制，融合北管音樂與科技光影，將在劇場內打造出媲美遊樂園的沉浸式水底空間，讓觀眾穿梭在陰陽交界，體驗生者與亡者未竟的情感。「2026兒童戲曲藝術節」將於6月27日至8月16日在台灣戲曲中心登場，詳詢傳藝中心官網與OPENTIX網站。

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