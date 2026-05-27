戲曲單于對決馬戲花木蘭！小丑八怪特技開打 嗩吶配鑼鼓高空耍雜技

創造焦點《小丑八怪－蘭後呢？》結合戲曲身段、雜耍與高空特技，以「非刻板英雄」重新詮釋花木蘭傳奇。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的首屆「2026兒童戲曲藝術節」，將於6月27日至8月16日在台灣戲曲中心小表演廳及小舞台舉行，特別邀請著名劇評人吳岳霖策劃，以「穿越小戲台」為題，從陪伴孩子認識戲曲出發，認識傳統戲曲中的身段、故事與後場音樂等核心元素。特別的是，由馬戲團隊「創造焦點」推出全新大作《小丑八怪－蘭後呢？》，將派出最強的「外星種族」，大膽魔改古典文學IP花木蘭，將劇場舞台變成考驗特技極限的格鬥場。

當北管文武場的嗩吶與鑼鼓聲在劇場響起，舞台上即將上演一場戲曲演員與馬戲高手的跨界格鬥，創造焦點團長李仕洋受訪時透露這場世紀對決的演員編制，為展現最視覺亮點，劇組特別安排正宗傳統戲曲演員來飾演反派「單于」，而最具肢體破壞力的「花木蘭」則交由馬戲演員挑大梁，李仕洋說明「許多團員都是戲曲底子出身，所以對於戲曲不陌生。」

請繼續往下閱讀...

創造焦點《小丑八怪－蘭後呢？》展現馬戲與戲曲身段跨界融合的無限可能。（傳藝中心提供）

作品除了融合馬戲雜耍與傳統戲曲身段，除了看到戲曲跟特技結合之外，音樂也是此次演出的隱形「聽」點。李仕洋透露，為了此次演出，馬戲團演員不只在服裝設計上會有新的造型，音樂也會依照劇情重新配製，「現場保留嗩吶、鑼等傳統戲曲文武場的靈魂配器，用最台味的節奏烘托高空特技的緊繃感。」作品徹底打破花木蘭就是刻板英雄的框架，提煉出純粹的肢體極限，邀請大朋友與小朋友走進劇場，在「空中」演出的魔幻反差。詳詢傳藝中心官網與OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法